Trotuarele, capcane fatale pentru constănţeni

Trotuarele, capcane fatale pentru constănțeni

Să mergi pe trotuarele din municipiul Constanța a ajuns o adevărată aventură, pe viață și pe moarte. Pietonii riscă să-și rupă gâtul, nasul sau dinții dacă se împiedică în gropile de pe trotuare, fac slalom printre mașinile parcate comod pe trotuar, riscă să fie acroșați de vreo mașină dacă ies pe carosabil sau pot chiar să piară zdrobiți de gardurile cimitirelor. Toată lumea ridică din umeri. De vină este Ceaușescu, pentru că a făcut străzile așa de mici, blocurile așa de apropiate și trotuarele atât de înguste. Primăria Constanța este mai interesată să construiască un ghetou decât să găsească soluții pentru amenajarea de parcări și să repare trotuarele. v v v Zi de zi, pietonii trebuie să se înarmeze cu multă răbdare pentru ca să meargă pe stradă. Fac slalom printre mașini și gropile de pe trotuare. Pe cele mai multe artere intens circulate, din cauza lipsei locurilor de parcare, autoturismele sunt urcate pe trotuar. Strada Eliberării este una dintre cele mai aglomerate străzi din oraș. Zilnic, trec pe aici mii de mașini, dar și autobuzele de pe traseul 51 și autovehicule mare. Din cauza autoturismelor ce staționează pe trotuar, pietonii sunt nevoiți, pe unele porțiuni, să o ia pe carosabil. Un gest extrem de periculos, având în vedere că strada este destul de îngustă. Riscă să fie acroșați în orice moment de un autovehicul. „Nu te poți strecura pe nicăieri!“ „Trec zilnic pe aici de două ori, în drum spre și de la grădiniță. Merg cu copilul de mână și, efectiv, de multe ori ajungem pe stradă, pentru că pe trotuar nu avem pe unde să trecem. Unii șoferi se gândesc și la pietoni și le lasă jumătate de metru să treacă, fie pe marginea trotuarului, fie spre gardul verde, dar alții lasă mașina fix pe mijloc, astfel încât nu te poți strecura pe nicăieri”, ne-a declarat Mioara Pintea. „De multe ori, nu avem pe unde să mergem nici pe marginea străzii, pentru că sunt bălți, iar șoferii nu se sinchisesc să le evite ca să nu ne stropească. Unii claxonează insistent fără să își dea seama că, de fapt, noi nu avem pe unde să circulăm pe trotuar”, ne-a spus și Ion Mihai. Dacă un pieton de-abia se strecoară, gândiți-vă ce înseamnă să treci cu un cărucior pentru copii pe acolo. Iar ca să stai să treacă toate mașinile ca să ieși pe marginea carosabilului înseamnă să aștepți minute în șir. Pe riscul lor Conform legii, șoferii care parchează pe trotuar ar trebui să lase cel puțin un metru pentru pietoni. Însă, unele trotuare sunt atât de înguste încât abia dacă-i rămâne pietonului o jumătate de metru. Poliția Rutieră ar trebui, la rândul ei, să amendeze șoferii care nu respectă distanța, dar este aproape inutil. Îi amendează pe unii, vin alții. În plus, mulți șoferi contestă sancțiunile, motivând lipsa locurilor de parcare. Pietonii sunt și ei foarte nemulțumiți, mai ales că, dacă merg pe carosabil, o fac pe riscul lor. Și proprietarii își pot amenaja locuri de parcare Comisarul șef Constantin Dancu, șeful Serviciului Poliției Rutiere Constanța, recunoaște că problema trotuarelor este foarte gravă. „Constanța este orașul unde mașinile stau pe trotuar și pietonii merg pe stradă. Deși numărul pietonilor este mult mai mare decât cel al autovehiculelor din Constanța, le-am acordat prea puțină atenție în a le crea un spațiu de circulație sigur. Din păcate, numărul mic de polițiști pe care îi avem ne-a făcut ineficienți din acest punct de vedere. Am preferat să ne concentrăm pe acțiunile de combatere a cauzelor accidentelor. Nădăjduiesc ca Poliția Locală să poată acționa mai mult în acest sens. În plus, nu avem un serviciu de ridicare mașini, care, din punctul meu de vedere, ar fi cea mai eficientă cale de a-i determina pe șoferi să nu-și mai parcheze mașinile pe trotuar”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Constantin Dancu. Potrivit acestuia, problema trotuarelor se poate rezolva numai prin măsuri în deplin acord cu reprezentanții municipalității. „Am observat acest fenomen și în jurul unităților de învățământ. Este un adevărat curaj în ziua de astăzi să îți lași copilul să meargă singur la școală. Probabil din acest motiv mulți părinți își duc și își iau copiii de la școală. Pentru mine, nu este o scuză faptul că nu sunt parcări. În multe cartiere sunt destule locuri nefolosite. Nu trebuie lăsată numai pe seama primăriei amenajarea parcărilor. Și proprietarii se pot organiza pentru a-și amenaja locuri”, a mai spus șeful Poliției Rutiere.