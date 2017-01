Trotuare "poleite" cu gheaţă. Cât de periculos este să mergi pe jos, prin Constanţa

Trotuare "poleite" cu gheață. Cât de periculos este să mergi pe jos, prin Constanța

Constanța a avut parte, anul acesta, de o iarnă cum nu a mai fost de mult timp. A nins cât nu a nins în ultimele cinci ierni la un loc, a viscolit zile în șir, a fost ger năprasnic noaptea, dar și îngheț puternic ziua. Tot județul a fost acoperit de zăpadă, drumurile au fost blocate, orașul Constanța s-a umplut de nămeți imenși de nea, dar și de gunoi, iar trotuarele au devenit patinoare. Și la fel sunt și acum, la mai bine de două săptămâni de la ultima zăpadă.Mersul pe jos prin Constanța este un adevărat sport extrem de iarnă, zilele acestea. După ce am înotat prin juma’ de metru de zăpadă, acum facem patinaj, dar nu artistic, ci de nevoie. Toate trotuarele din oraș sunt acoperite de centimetri buni de gheață. Practic, nu ai pe unde să mergi, nu ai pe unde să ocolești, nu ai ce încălțări să-ți iei, căci pe gheață alunecă toate, poate doar cu crampoane.Aventuri în stațiile de autobuzSute de constănțeni au ajuns, în ultimele săptămâni, la spital, cu oase rupte din cauza căzăturilor pe gheață. Prin cartiere este jale, prin centru este la fel, aproape că a ajuns mai puțin riscant să circuli cu mașina, decât pe jos.„Cel mai rău este în stațiile de autobuz. Sunt mormane de zăpadă neagră pe care trebuie să le ocolești, iar până ajungi la autobuz riști să-ți rupi picioarele de câteva ori. În unele stații s-a mai curățat, dar doar zăpada, nu și gheața, însă prin cartiere aluneci sub autobuz de-a dreptul. Este periculos. Și sunt porțiuni de care nu sunt răspunzătoare nici asociațiile de proprietari, nici agenții economici din zonă”, ne-a povestit Mircea Sava, din Constanța.Mergem pe șosea, că e mai curată!Însă nici măcar în centrul orașului trotuarele nu arată mai bine. Pe bulevardul Tomis, de la un capăt la altul, aleile pietonale sunt „poleite” cu gheață. Pe Ferdinand, pe Lăpușneanu sunt făcute drumeaguri înguste, poteci bătătorite tot de pietoni sau porțiuni unde pur și simplu nu ai pe unde să o iei, ci doar să ieși pe carosabil. Chiar și în apropierea primăriei, pe strada Negru Vodă, o mare parte din trotuar este cu munți de zăpadă, așa că oricine trece pe jos trebuie să meargă pe șosea, riscând să fie acroșat de o mașină.Și mai grav este că acolo unde este cât de cât curățat trotuarul, locul este ocupat imediat de mașini, în condițiile în care multe locuri de parcare sunt încă înzăpezite.„Nici înainte nu prea aveam loc pe trotuar, pentru că erau mașini parcate, dar acum nu mai sunt deloc! Ne mai rămâne doar să o luăm pe șosea, care este curată, nu aluneci, dar trec mașini și este periculos”, ni s-a plâns un alt constănțean.Au terminat baniiPrimarul Decebal Făgădău spune că bugetul pentru deszăpezire a fost epuizat din cauza iernii grele, așa că singura speranță mai este ca soarele ce se anunță în următoarele zile să reușească să topească gheața de pe trotuare și mormanele de zăpadă.„Nu aveam de unde să preconizăm că va fi atât de rău. De deszăpezire se ocupă firma Polaris. Am epuizat bugetul alocat. Prestatorul lucrează numai la comanda primăriei. Sunt de acord că se putea face mai bine. A fost o lună grea, cum am estimat. Nu am făcut încă decontul. Voi face publice toate deconturile”, a declarat edilul, ieri, în cadrul ședinței de Consiliu Local.