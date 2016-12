Tremură în case, în aşteptarea branşamentului la gaze!

Tremură în case, în așteptarea branșamentului la gaze!

Zeci, poate chiar sute de familii din Constanța tremură în apartamente, în așteptarea branșamentului la gaze, după ce au renunțat la rețeaua centralizată de încălzire. Oamenii și-au plătit toate taxele, au dat zeci de mii de lei pe noua instalație și acum numără zilele până când vor putea să le pornească. Între timp, își pun o pătură mai groasă pe pat și un pulover mai gros pe ei, ca să reziste frigului din case. În ce privește vina, toți se spală pe mâini și spun că întârzierea vine de la primărie, pentru că Serviciul de Urbanism nu a eliberat autorizații de construcție toată vara.„În luna iunie s-a făcut debranșarea de la RADET. După ce am făcut un dosar foarte stufos, am achitat totul la întreținere și am plătit toate taxele, am așteptat avizul de debranșare. Este vorba despre 20 de familii, din cele 40 care sunt în bloc. Apoi, s-a lucrat la instalațiile interioare, firma care se ocupa de lucrări spunându-ne că, pentru gaze, trebuie să așteptăm autorizația de construcție de la primărie. Oamenii și-au făcut datoria, dar aici nu mai depindea de ei”, ne-a declarat Rodica Stăncioi, unul dintre locatarii blocului C5 de pe aleea Panselei.Și de două luni tot așteaptă. Problema este că, între timp, a venit frigul, iar oamenii nu mai au cu ce să se încălzească.„Am fost bolnavă, era foarte frig în casă și am fost nevoiți să dăm drumul la aerul condiționat, ca să mai ridicăm temperatura. Nu se putea sta, mai ales noaptea. Însă nu putem să stăm până la Crăciun cu aerul condiționat. Cineva trebuie să se sesizeze, pentru că oamenii tremură în case”, ne-a mai spus femeia.„Sperăm să nu ne țină așa toată iarna!“În bloc sunt multe persoane vârstnice, care au nevoie de căldură, care nu mai suportă frigul așa cum o fac tinerii. Am vizitat-o, de exemplu, pe doamna Cautiș, în vârstă de 95 de ani. Femeia era îmbrăcată cu un halat gros, însă în apartament temperatura era suportabilă, pentru că mersese aerul condiționat.„Nu este normal să stăm în frig și să așteptăm să dea drumul la gaze. Sperăm să nu ne țină așa toată iarna”, ne-a spus doamna.După autorizație, în două săptămâni se dă drumul la gaze!Speranțe vin și de la firma care s-a ocupat de toată documentația și care a depus dosarul pentru autorizație.„Noi am fost cu toate hârtiile gata din vară, dar mai era nevoie de un document de la RADET, pe care asociația nu l-a obținut decât atunci când și-a plătit toate datoriile către regie. Noi tot l-am pistonat pe administratorul asociației să facă plata, dar nu s-a putut imediat. La începutul lunii septembrie am depus solicitarea pentru emiterea autorizației pentru branșament. Dar, din păcate, pentru că nu a fost un arhitect șef care să semneze autoritățile, s-a întârziat foarte mult. Am fost săptămâna trecută la primărie și ni s-a spus că autorizația este dată la semnat la domnul primar. Nu știu cât va mai dura. Însă, din momentul în care avem autorizația, lucrările de branșament mai durează o săptămână, maximum două”, au declarat, pentru „Cuget Liber”, reprezentanții firmei care s-a ocupat de lucrările la interior. Branșamentul va fi făcut însă de o altă firmă, agreată de compania de gaze.Sute de autorizații date dejaRealistic vorbind, însă, este puțin probabil ca autorizația să fie emisă până spre mijlocul lunii noiembrie. Lista de așteptare la Serviciul de Urbanism este foarte lungă, iar autorizațiile se dau în ordinea numerelor de înregistrare și de-abia se lucrează documentațiile depuse în vară. În luna septembrie, de exemplu, Serviciul de urbanism a emis 176 de autorizații de branșare la rețeaua de gaze naturale, iar în octombrie sunt deja cel puțin 60 emise.