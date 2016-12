Trei trasee noi, în Reţeaua Ariilor Protejate de la Marea Neagră

Trei trasee noi, în Rețeaua Ariilor Protejate de la Marea Neagră

Organizația nonguvernamentală „Mare Nostrum” intenționează să introdusă patru noi trasee în Rețeaua Ariilor Protejate de la Marea Neagră. Acțiunea are loc în cadrul unui proiect intitulat „Interpretative Trails on the Ground - Support to the Management of Natural Protected Areas in the Black Sea Region (InterTrails)”. Zilele acestea, reprezentanții „Mare Nostrum” au ales trei din cele patru trasee. Acestea vor fi deschise și prezentate publicului în maximum șase luni, imediat după ce vor fi realizate toate dotările de infrastructură și informare necesare pentru o bună înțelegere a importanței naturii și a ariilor protejate. Este vorba despre două trasee în zona Cheile Dobrogei și unul în zona Canaraua Fetei. Traseele au fost stabilite în urma unei analize detaliate asupra biodiversităii, geodiversităii, precum și asupra aspectului cultural al ariilor protejate „Canaraua Fetii”, „Pădurea Dumbrăveni”, „Cheile Dobrogei”, „Canaralele Dunării de la Hârșova”, „Histria” și „Pădurea Babadag”. Alte criterii de selecție avute în vedere de către specialiști au fost: accesibilitatea, infrastructura, amplasarea, importanța ecologică, geologică și culturală a obiectivului ales, atractivitatea, unicitatea și potențialul turistic general.„Deschiderea ariilor protejate precum și a parcurilor naturale către public, oferă custozilor posibilitatea de a reduce, prin educație, riscul unui comportament inadecvat al turiștilor față de capitalul natural. Metoda interpretării naturii este extrem de răspândită ca fiind o activitate educațională extrem de interactivă și eficientă. Aceste trasee reprezintă rute în cadrul ariilor protejate care cuprind elemente naturale specifice ce vor fi explicate turiștilor. Punctele sau atracțiile fiecărui traseu, pot reprezenta specii de plante și animale specifice, specii amenințate, pe cale de dispariție, aspecte legate de habitate, cântecele păsărilor, etc”, precizează Roxana Gemai, purtător de cuvânt al organizației.Proiectul este desfășurat de „Mare Nostrum” în parteneriat cu alte trei organizații nonguvernamentale din Ucraina, Georgia și Molodva și este finanțat de către UE prin Joint Operational Programme „Black Sea Basin 2007 - 2013".Durata proiectului este de doi ani, iar costul său total este de 396 912.00 euro. Motto-ul proiectului este „Natură fără frontiere”, iar adresa de website www.trails.bsnn.org. Scopul acestui proiect este de a trage un semnal de alarmă în ceea ce privește mediul natural în zona litorală și a problemelor aferente, incluzând aici interacțiunea umană și efectele acesteia.