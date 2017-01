Trei cazuri noi de gripă porcină, confirmate ieri la Constanţa

Trei cazuri noi de gripă porcină, confirmate ieri la Constanța

Numărul bolnavilor contaminați cu virusul gripal AH1N1 din țara noastră este într-o continuă creștere. Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Sănătății, în cursul zilei de ieri, specialiștii de la Institutul Cantacuzino au confirmat infectarea cu virusul gripal a 91 de persoane, astfel că numărul total al bolnavilor înregistrați în România a crescut la 672. Dintre noile cazuri de contaminare confirmate ieri, trei sunt constănțeni, a afirmat conducerea Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța. Ei se află sub supravegherea medicală a specialiștilor de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase. Reprezentanții DSP s-au dovedit extrem de „zgârciți” în ceea ce privește informațiile despre acești bolnavi, limitându-se la a preciza că toți trei s-au îmbolnăvit în timpul unei călătorii în străinătate. „Cei trei bolnavi nu pun pro-bleme deosebite de asistență medicală, având forme ușoare ale bolii. Cu toții au contractat virusul în timpul călătoriei peste hotare, sunt adulți și nu au nicio legătură cu vreo colectivitate școlară”, a specificat dr. Mihaela Dinisov, în urma întrebării noastre, având în vedere că în mai multe județe din țară au fost elevi contaminați cu AH1N1 și au fost închise școli. Mai mult, reprezentanții direcției au subliniat că până în prezent nu au semnale că ar fi astfel de suspiciuni în vreo școală din județul nostru. Conform datelor înregistrate la DSP, până în prezent, virusul gripal AH1N1 a fost contractat de 15 constănțeni. „Au mai fost și alte persoane tratate în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, dar erau din alte județe și au fost înregistrate în statisticile lor”, a precizat reprezentantul direcției. Constănțenii care prezintă simptome caracteristice gripei AH1N1, respectiv rinoree, jenă în gât, febră de peste 37 de grade și stare generală proastă, sunt îndrumate să se adreseze Spitalului Clinic de Boli Infecțioase. „Inclusiv ambulanțele care vor sosi la Spitalul Județean cu pacienți cu astfel de simptome vor fi îndrumați către Spitalul de Boli Infecțioase. Singurii pacienți care vor fi internați la noi sunt copiii sub un an, pentru care va fi amenajat un salon în Secția de Pediatrie”, a afirmat dr. Dan Căpățână, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență. Pe de altă parte, dr. Mihaela Dinisov a arătat că informațiile din ultima perioadă despre gripa porcină au speriat populația, căci s-au prezentat la cele două spitale foarte mulți pacienți care nu necesitau internare. „Există și situații nejustificate, când bolnavii veneau pentru gripă AH1N1 deși aveau amigdalită. De aceea este indicat să fie consultați mai întâi de medicul de familie”, a afirmat specialistul. Pentru a preveni îmbolnăvirea cu gripa AH1N1, autoritățile sanitare recomandă următoarele măsuri: nasul și gura vor fi acoperite cu batista personală în timpul strănutului sau tușitului; nu duceți mâna la ochi sau la gură decât după ce v-ați spălat cu apă și săpun; evitați aglomerațiile și contactul cu persoane care prezintă semne clinice de boală; elevii, studenții și profesorii care prezintă simptome trebuie să se izoleze de colectivitate și să se prezinte la medic pentru evaluare.