Trecutul Constanţei, ras cărămidă cu cărămidă

UNDE ESTE DOCUMENTAREA IN ARTICOLUL ASTA?

foarte interesant subiectul, dar... unde este documentarea in articolul asta? ceea ce spune domnisoara reporter putem vedea si singuri. a disparut o cladire si in loc sa ne ofere date certe, ce se va construi in locul ei, un mall, un loc de distractii pentru copii sau poate un bar... nu ne spune nimic. concret, care este munca reporterului aici?