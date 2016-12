Tratarea celor muşcaţi de maidanezi a costat 3 miliarde de lei vechi

Mușcăturile câinilor au „fript“ buzunarele spitalelor, în 2010

Tratarea celor mușcați de maidanezi a costat 3 miliarde de lei vechi

Trotuarele sunt acoperite de gheață și zăpadă întărită. Iluminatul public are program „de criză”, adică lipsește aproape cu desăvârșire. Iar, de parcă străzile nu erau și așa destul de nesigure, orașul este împânzit de haite de maidanezi. Unde te întorci, dai de cinci sau șase patrupede, supărate că le-ai invadat teritoriul și pregătite de atac. Constănțenilor le este teamă, și pe bună dreptate, dacă ținem cont de statistica Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, privind pacienții care au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost mușcați de câini. „De la începutul anului am avut 2.060 de pacienți internați, după ce au fost mușcați de câini. În medie, însă, pe an, avem în jur de 3.000 de astfel de pacienți”, a declarat pentru „Cuget Liber” dr. Stela Halichidis, managerul spitalului. Mușcați și bolnavi din cauza câinilor Cheltuielile spitalului pentru îngrijirea victimelor maidanezilor sunt considerabile. Astfel, pentru un singur pacient se alocă din fondurile spitalului în jur de 500 de lei. „Aceasta este suma maximă, care include și administrarea vaccinurilor antira-bice. Pentru pacienții care nu nece-sită acest vaccin, cheltuielile sunt mai mici”, a adăugat medicul infecționist. Cert este însă că, per total, an de an, Spitalul de Boli Infecțioase cheltuiește în jur de 300.000 de lei (respectiv 3 miliarde de lei vechi) pentru acești pacienți. La aceste costuri se adaugă și cele făcute de Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean, unde ajung, în primă fază, pacienți mușcați grav. În plus, trebuie precizat că blana maidanezilor este unul dintre mediile propice pentru căpușe, care transmit boala Lyme, febra butonoasă și tularemie. Și din acest punct de vedere, prezența maidanezilor pe străzi reprezintă un pericol, căci aceste afecțiuni sunt grave și, netratate, pot duce la decesul victimei. Fonduri consistente pentru prinderea maidanezilor Bani buni sunt alocați, însă, și de autoritățile locale, pentru strângerea acestor câini de pe străzi și îngrijirea lor în biobaza de la marginea orașului. Mihai Puretea, administratorul SC Alfmob Exim SA, care deține respectiva unitate, ne declara, în urmă cu puțin timp, că primăria alocă în jur de 100 lei/câine. Adică în jur de 100.000 de lei pe lună, ținând cont de faptul că, zilnic, ar fi prinși aproximativ 30 de maidanezi - după cum susține același reprezentant al biobazei. Din aceste fonduri, câinii sunt adunați de pe străzi, sunt hrăniți, primesc îngrijire medicală, dacă au nevoie sau sunt eutanasiați, dacă este cazul. În opinia reprezentanților biobazei, banii sunt insuficienți. „Nu sunt nici posibilități financiare pentru a strânge mai mulți; s-au făcut reduceri de buget, la toate capitolele, inclusiv la ecarisaj. Banii abia ajung pentru hrană și medicamente, nu și pentru investiții”, susținea Mihai Puretea. Se ridică însă semne de întrebare asupra modului în care sunt cheltuiți acești bani și asupra eficienței muncii hingherilor, având în vedere că, după cum constată și constănțenii, zi de zi, rezultatele muncii lor nu se observă pe străzi. Maidanezii pot ucide! Dovadă a pericolului pe care îl reprezintă aceste patrupede stă moartea Valentinei Țigănuș, o fetiță de șase ani. În aprilie 2008, trupușorul micuței a fost găsit pe un câmp între Agigea și Constanța, iar medicii legiști au confirmat că mușcăturile câinilor i-au cauzat moartea. Câți alți constănțeni trebuie să mai cadă pradă maidanezilor pentru a se lua măsuri eficiente?