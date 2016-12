Traseul din aria naturală „Canaraua Fetii”, deschis de la primăvară

Organizația neguvernamentală ecologistă „Mare Nostrum” a finalizat cele patru trasee tematice din cadrul Rețelei ariilor protejate de la Marea Neagră, ce vor fi deschise publicului odată cu sosirea primăverii. Activitatea se desfășoară în cadrul proiectului „Interpretative Trails on the Ground - Support to the Management of Natural Protected Areas in the Black Sea Region (InterTrails)”, implementat de către ONG Mare Nostrum în parteneriat cu The Black Sea NGO Network, din Bulgaria și alte trei organizații nonguvernamentale din Ucraina, Georgia și Moldova.Primul din aceste trasee se intitulează „Stejarul - martorul tăcut al pădurii” și este în aria protejată naturală „Canaraua Fetii”. Povestea acestuia ne dezvăluie un caracter fabulos - un exemplar al speciei de stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora), care păzește pădurea de la Canaraua Fetii de peste 100 de ani. Acesta a construit în jurul său un adevărat consorțiu de specii de plante și animale, cărora le oferă protecție și le îngrijește cu mare grijă de peste un deceniu.Traseul se întinde pe o distanță de aproximativ doi kilometri și poate fi parcurs în două ore. Acesta începe la intrarea în pădure și se termină la Peștera Canaraua Fetii, locul care amintește de sacrificiul româncelor, așa cum spun bătrânii.„Povestea stejarului este o poveste care ne introduce într-o lume frumoasă și verde, așa cum ne place nouă să spunem. Va fi o provocare pentru noi să facem cunoscute, într-o manieră cât mai atractivă și pe înțelesul tuturor misterele naturii și felul în care plantele și animalele reușesc să formeze un tot unitar. Parcurgând acest traseu vom putea descoperi la fiecare pas un animal sau o plantă care într-un fel sau altul se adăpostește în umbra stejarului secular”, a declarat Mihaela Cândea, director executiv „Mare Nostrum”.Scopul proiectului, ce are ca moto „Natură fără frontiere”,este conștientizarea, înțelegerea și responsabilizarea legate de problemele din zona de coastă, incluzând activitatea umană și efectele ei. Durata proiectului este de doi ani, iar costul său total este de 396.912 euro, fiind finanțat de către Uniunea Europeană prin Joint Operational Programme „Black Sea Basin 2007 – 2013".