"Transalpina se va deschide cel mai devreme în 1 iunie"

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

DN 67 C Transalpina nu va fi deschisă mai devreme de 1 iunie, în unele zone zăpada atingând o înălțime chiar și de doi metri, a declarat, pentru AGERPRES, șeful Secției Drumuri Naționale Târgu-Jiu, Ion Tudor."Dacă ținem cont că și luni noaptea spre marți a fost lapoviță în zona Munților Parâng, cu siguranță pe vârf a nins. La ultima verificare făcută, atât cât am putut să urcăm, zăpada era mare, sunt zone unde a fost viscolită, s-a tasat și cred că are și doi metri. Sunt și porțiuni unde zăpada s-a mai topit pe drum, dar încă este pe versanți și există riscul să se producă avalanșe de mici proporții, care să acopere din nou drumul. Deocamdată nu putem să intrăm să desfășurăm acțiunile de deszăpezire atât timp cât e zăpadă pe versanți, așteptăm după 15 mai să vedem cum va fi vremea, dacă se încălzește mai mult, și, în funcție de situație, îl vom informa pe domnul director al CNADNR, Narcis Neaga, și se va dispune cu siguranță degajarea drumului...În niciun caz nu discutăm de deschiderea drumului mai devreme de 1 iunie, dar puțin probabil să fie 1 iunie", a menționat Ion Tudor.