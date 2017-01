„Trăim cu speranţă. Atât ne-a mai rămas!“

„Trăim cu speranță. Atât ne-a mai rămas!“

După angajații de la Direcția de Finanțe și cei de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, vineri a fost rândul celor de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului să iasă în stradă. Aproximativ 50 de persoane au protestat în fața Consiliului Județean, Primăriei, Prefecturii și sediului Partidului Democrat Liberal, alăturându-li-se colegilor din celelalte direcții coordonate de CJ Constanța. „După 20 de ani de muncă, am ajuns să iau un salariu de 735 de lei. Mai am puțin și ies la pensie și atunci va fi și mai greu. Avem și noi rate, unele colege fac naveta. Cu banii aceștia nu poți să duci un trai decent”, ne-a spus Lucia Furdui, educator la Centrul de Plasament „Delfinul” din Agigea. Într-o situație mult mai dificilă se află Cornelia Ghivnici, lucrătoare în bucătăria aceluiași centru. Conform fluturașului din luna septembrie, salariul femeii a fost de 490 de lei. Are doi copii și ne-a spus, cu ochii în lacrimi, că se descurcă foarte greu: „Trăim cu speranță. Atât ne-a mai rămas”. „Lucrăm cu copii, iar volumul de muncă, dar mai ales responsabilitatea sunt foarte mari. În loc de 25 de dosare câte ar trebui să facem, lucrăm peste 200. Practic, muncim mai mult și luăm bani mai puțini. În septembrie am luat un salariu de 599 de lei. Oare mai poți trăi cu banii noștri? Avem și noi copii, familii”, ne-a declarat Adina Florescu de la Serviciul de Management de Caz din cadrul DGASPC. Ciudat este că în luna februarie 2010, atunci când, din cauza bugetului foarte mic, conducerea Direcției a luat decizia de a tăia salariile cu 28 de procente, niciun angajat nu a avut curajul să protesteze sau să iasă în stradă. Nimănui nu i-a convenit, dar vociferările au rămas în interiorul birourilor, fără să ajungă la șef. Apoi, în luna iulie, această măsură a fost anulată, iar angajaților li s-a oprit 25%, conform normelor legale privindu-i pe bugetari.