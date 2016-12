Trafic îngreunat pe Bulevardul Brătianu

Ca urmare a unor lucrari de remediere a unei avarii la conducta magistrala de alimentare cu apa, cu diametrul de 800mm, efectuate de echipele SC RAJA SA Constanta, pe bulevardul IC Bratianu, in zona cimitirului, circulatia rutiera pe acest bulevard, pe sensul de mers catre oras, se desfășoara cu dificultate. Pentru interventie, in intervalul 09,30- 14,00, SC RAJA SA a blocat primele doua benzi de circulatie. Ne cerem scuze participantilor la trafic pentru acest inconvenient si le dam asigurari ca echipele SC RAJA SA Constanta fac tot posibilul pentru finalizarea lucrarii si reluarea traficului in conditii normale.