Trafic blocat în țară din cauza zăpezii

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Accidente pe bandă rulantă în țară din cauza vremii nefavorabile. Pe Autostrada București Pitești un TIR a derapat și a blocat sensul de mers spre Capitală. Un microbuz de pasageri și zeci de mașini au rămas blocate în trafic mai bine de 20 de minute. Scenariul s-a repetat și pe DN5, drumul care leagă București de Giurgiu, în timp ce pe Autostrada Soarelui, un șofer n-a adaptat viteza la condițiile meteo și a ajuns în șanț.Zăpada i-a luat prin surprindere pe unii șoferi care au uitat să reducă viteza pe ninsoare, potrivit B1.ro.”Pur și simplu m-a furat, mi-a alunecat spatele și am evitat să nu intru în parapet și am alunecat până aici în șanț”, a povestit un șofer.Aceeași problemă au avut-o și alți români care au apăsat prea tare pedala de accelerație.Pe DN5 București-Giurgiu la kilometrul 44 traficul rutier se desfășoară îngreunat pe o bandă alternativ din cauza unui eveniment rutier în care a fost implicat un autotren, la ieșirea din localitatea Daia, conducătorul auto a pierdut controlul volanului din cauza neadaptării vitezei la condițiile meteo rutiere.Iar pe autostrada București-Pitești conducătorul unui TIR a reușit să blocheze tot sensul de mers spre BucureștiPe autostrada 1 București-Pitești a avut loc un accident de circulație, la kilometrul 20 pe sensul de mers spre București. În evenimentul respectiv a fost implicat un autotren. COnducătorul acestuia a pieerdut controlul din cauza neadaptării vitezei la condițiile meteo-rutiere și a lovit glisiera metalică, blocând sensul de mers spre București.Între timp, viscolul și ninsorile continuă să afecteze traficul rutier în jumătatea de sud a țării.În jumătatea de sud a țării și local în centru se semnalează precipitații sub formă de ninsoare, așadar traficul rutier pe drumurile naționale și europene se desfășoară în continuare în condiții de iarnă și vânt puternic.Pe autostrada A2 București-Constanța stratul de zăpadă măsoară între 3 și 4 centimetri, iar vântul suflă moderat, așadar și aici traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă.