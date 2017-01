Toţi pensionarii vor plăti, din 2009, asigurări de sănătate

Toți pensionarii vor plăti, din 2009, asigurări de sănătate

Ştire online publicată Vineri, 28 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Contribuția de sănătate va fi plătită, de la 1 ianuarie 2009, și de persoanele cu pensii mai mici de 1.000 lei, potrivit unei ordonanțe de urgență, în loc să fie suportate de bugetul de stat, așa cum s-a întâmplat începând din 2005 ,când pensiile au fost incluse în baza de impunere. Potrivit ordonanței de urgență 90/2007, „contribuția pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei impozabile din pensii prevăzute în Codul Fiscal se datorează și se calculează începând cu 1 ianuarie 2009". Codul Fiscal în vigoare prevede că impozitul pe venit de 16% se plătește pentru pensiile de peste 900 lei. Limita impozabilă urmează să fie majorată la 1.000 lei de la 1 ianuarie 2008, conform propunerilor de modificare a Codului Fiscal. În prezent, contribuția de sănătate de 6,5% este plătită numai de persoanele care au pensii mai mari de 900 lei, în timp ce contribuția celor care au pensii sub acest nivel este suportată din bugetul de stat care transferă sumele aferente către fondul de sănătate. Guvernul a anunțat că intenționează să reducă cu 6%, de anul viitor, cuantumul cumulat al contribuțiilor (pensii, sănătate, șomaj). Pensiile au fost incluse în baza de impunere pentru contribuția de sănătate în 2005, prin legile de reformă în domeniul sănătății. La momentul respectiv, guvernul a decis ca persoanele cu pensiile mai mici de 900 lei să nu achite contribuția și să acopere din bugetul de stat sumele care revin din aceste surse fondului de sănătate.