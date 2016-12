Toţi oamenii trebuie să afle ce drepturi au, ca pacienţii

Toți oamenii trebuie să afle ce drepturi au, ca pacienții

Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale. De asemenea, aceștia au dreptul de a fi infomați asupra stării lor de sănătate. Informațiile i se aduc la cunoștință pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologie de specialitate. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare.Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său. Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală. Totodată, pacienții au dreptul la îngrijiri medicale continue, până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare. Pacientul are acces la datele medicale personale. Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune, pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările. Informații puse la dispozișie de Ministerul Sănătății.