Tot mai puţine locuri de muncă în Constanţa

Tot mai puține locuri de muncă în Constanța

Oferta de locuri de muncă în județul Constanța este foarte redusă în acest început de an. Potrivit Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă, în săptămână 14-20 ianuarie, sunt disponibile numai 71 de job-uri. Se caută lucrători comerciali, zidari rosari-tencuitori, instalatori instalații tehnico-sanitare și de gaze, sudori, lăcătuși construcții metalice și navale, spălători vitrine și geamuri. Persoanele interesate pot obține relații suplimentare despre posturile respective la sediul AJOFM Constanța, strada Lacului nr. 14, tel. 0241/481.537, inspector de specialitate Bogdan Petică, adresa e-mail ct_lmv@ajofm.anofm.ro. La nivel național, sunt înregistrate 6.043 locuri de muncă. Pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 421 posturi: ingineri și subingineri (inginer mecanic - 35, inginer nave - 13, inginer de sistem în informatică - 12, inginer de sistem software - 11, inginer construcții civile, industriale și agricole - 8, inginer electronist, transporturi, telecomunicații - 8 etc.), consilier vânzări asigurări - 47, consilier financiar-bancar - 15, programator - 12, consilier/expert/inspector/referent/economist în management - 9, inspector asigurări - 8, asistent medical (studii superioare) - 5, etc.