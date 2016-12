Tonis Trade îşi premiază câştigătorii la tombola anului 2014

Tonis Trade își premiază câștigătorii la tombola anului 2014

Magazinele Tonis Trade își premiază și în acest an clienții ce au făcut cumpărături în magazinele sale, cu prilejul aniversării a 20 de ani de prezență pe piața constănțeană.Magazinele Tonis Trade din Constanța și magazinele partenere din țară oferă în permanență clienților săi produse și servicii de cea mai bună calitate, fiind în topul retailerilor la nivel național.La tombola Tonis au fost înscriși clienții care au achiziționat produse electrocasnice în valoare de minim 500 lei, cu plata cash sau în rate în perioada 10.05.2014-30.12.2014. Premiile oferite în cadrul tombolei au constat în produse electrocasnice (44 de premii), dar și marele premiu - un autoturism Dacia Logan, fiind câștigat chiar de o constănțeancă. Câștigătorii au fost desemnați prin tragere la sorți la începutul anului, iar sâmbătă, 24 ianuarie, au fost premiați și au putut intra în posesia premiilor, în cadrul unui eveniment organizat în magazinul Tonis Trade situat pe bulevardul Aurel Vlaicu nr. 135.„M-am bucurat foarte mult pentru câștigarea premiului. Am cumpărat un laptop în valoare de 1.450 lei, dar am câștigat mult mai mult - o mașină cu care acum voi putea face mult mai mult shopping! Cu siguranță voi mai face și alte cumpărături - doar de la Tonis Trade”, a precizat Voica Levente, câștigătoarea autoturismului Dacia Logan.Aproximativ jumătate din premiile extrase au fost câștigate de către clienți din toată țara. Aceștia își vor primi premiile în zilele următoare.„De 20 ani, magazinele Tonis Trade sunt prezente atât în Constanța, cât și în țară prin magazinele partenere. De 20 de ani oferim produse de calitate, servicii profesionale și ne răsplătim în permanență clienții prin tombole, reduceri sau alte cadouri, precum și prin alte facilități: transport gratuit în Constanța la achiziționarea unor produse de mari dimensiuni și service propriu pentru produsele electrocasnice comercializate”, a explicat Eugen Petica, direc-torul general Tonis Trade.Magazinele Tonis Trade pregătesc și în perioada următoare noi idei de fidelizare a clienților, prin campanii speciale, bonusuri și premii pe măsură.