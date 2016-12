Tomis Mall şi-a desemnat câştigătorii

Tomis Mall și-a desemnat câștigătorii

Ştire online publicată Vineri, 23 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Pe 21 Decembrie 2011 a avut loc la etajul 3 din Tomis Mall extragerea câștigătorilor campaniei de iarnă „Câștigă vacanțe de vis în Austria”. Cele trei mari premii constând în trei vacanțe în Austria au fost oferite de Tomis Mall, restul premiilor fiind oferite de magazinele participante. S-au putut câștiga astfel invitații la film oferite de Cityplex, bijuterii oferite de Sevda și Cielo Venezia, vouchere de cumpărături sau produse oferite de Kenvelo, House of Art, Fox, Umbro, Spazio Caffe sau abonamente la sala Pure Fitness.„Mulțumim tuturor colaboratorilor care au participat la această campanie. Totodată, Tomis Mall îi invită în continuare la cumpărături pe constănțeni pentru a putea participa și la campaniile viitoare și a avea șansa de a câștiga premiile oferite.Pe această cale, dorim să le urăm tuturor clienților Centrului Comercial Tomis Mall Sărbători Fericite alături de cei dragi, multă sănătate și împliniri!”, au declarat reprezentanții Tomis Mall.1 Voucher 1 Kenvelo 50 lei FLORICESCU STEFAN2 Voucher 1 Kenvelo 50 PLOSCARU FLORIN3 Voucher 1 Kenvelo 50 SCARLAT LORIN4 Voucher 1 Kenvelo 50 DAMIAN GEORGE ADRIAN5 Premiu House of Art (produse barbat) 1 House of Art BOURCEANU MARIOARA6 Premiu House of Art (produse dama) 1 House of Art DENGHEL ROXANA7 Premiu Fox (produse) 1 Fox BOAMBA MINERVA8 Invitatie la film 1 Cityplex RADUCANU ANDREEA GABRIELA9 Invitatie la film 1 Cityplex TUDORA PAUL10 Invitatie la film 1 Cityplex EMIRSEIT LEILA11 Invitatie la film 1 Cityplex MEILA NICOLAE12 Invitatie la film 1 Cityplex CUCIUREANU NICUSOR13 Invitatie la film 1 Cityplex BANCILA FLORIN DANIEL14 Invitatie la film 1 Cityplex BANCILA FLORIN15 Invitatie la film 1 Cityplex CUCIUREANU NICUSOR16 Invitatie la film 1 Cityplex RUSU ELENA17 Invitatie la film 1 Cityplex SUCIU SORIN GHEORGHE18 Premiu Umbro (produse) 1 Umbro 100 TUDORA PAUL19 Voucher 1 Spazio Caffe 150 NOVACI COSTEL20 Voucher 1 Spazio Caffe 80 MUSAT YVONNE21 Voucher 1 Spazio Caffe 80 MUSAT YVONNE22 Voucher 1 Spazio Caffe 80 GHILEZAN MARIANA23 Produse 1 Cielo Venezia SERES VALENTIN24 Produse 1 Cielo Venezia DENGHEL MARIUS25 Produse 1 Cielo Venezia TURBACEANU CRISTINA26 Produse 1 Cielo Venezia OMER CONSTANTINA27 Produse 1 Cielo Venezia ABDULA TANER28 Produse 1 Cielo Venezia DINCA CAMELIA29 Produse 1 Cielo Venezia LEON ELENA30 Produse 1 Cielo Venezia ILISOI ALEXANDRU31 Produse 1 Cielo Venezia CRETU MIRELA32 Produse 1 Cielo Venezia CHIPER MARIUS33 Abonament fitness 1 Pure Fitness COLIS AURELIAN34 Abonament fitness 1 Pure Fitness MITRAN RAUL35 Abonament fitness 1 Pure Fitness DENGHEL MARIUS36 Abonament fitness 1 Pure Fitness MERCA LUCIANA37 Abonament fitness 1 Pure Fitness MURESAN BOGDAN38 Abonament fitness 1 Pure Fitness SIMIONOV ILEANA39 Abonament fitness 1 Pure Fitness SURCA DIDI MARCELA40 Abonament fitness 1 Pure Fitness RUS ADRIAN41 Abonament fitness 1 Pure Fitness BEIOGLU IOLANDA42 Abonament fitness 1 Pure Fitness POPA STEFAN43 Produse 1 Sevda DENGHEL ROXANA44 Produse 1 Sevda MORARU ELENA45 Produse 1 Sevda CONSTANTIN LUCIAN46 Produse 1 Sevda GHIMPAU MIRCEA DUMITRU47 Produse 1 Sevda ANTON GABRIEL48 Produse 1 Sevda GHIMPAU MIRCEA DUMITRU49 Produse 1 Sevda BEIOGLU IOLANDA50 Produse 1 Sevda CAIALI ADI51 Produse 1 Sevda CATARGIU CATALIN IOAN52 Produse 1 Sevda DENGHEL ROXANA53 Vacanta Austria 1 Tomis Mall 1300 PARVU AURORA54 Vacanta Austria 1 Tomis Mall 1300 BEIOGLU IOLANDA55 Vacanta Austria 1 Tomis Mall 2200 MIHAI ROXANA