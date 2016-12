Toamna se numără şomerii

Toamna se numără șomerii

Sezonul estival s-a sfârșit, mulți agenți economici de pe litoral și-au încheiat deja activitatea și au trimis angajații acasă, în șomaj. Absolvenții de liceu care nu au reușit să ia bacalaureatul îngroașă și ei rândurile șomerilor. La finele lunii august, în județul Constanța, erau înregistrați 9.528 de șomeri, însă este de așteptat ca numărul lor să crească în luna septembrie. Din totalul de șomeri, ceva mai mult de jumătate sunt femei și două treimi nu mai primesc indemnizație. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, rata șomajului înregistrată la nivelul județului Constanța, la 31 august 2011, este de 3,02%.Totuși, autoritățile sunt optimiste și spun că șomerii nu se vor înmulți prea mult toamna aceasta. „Este posibil să înregistrăm o creștere de cel mult un procent. Dar prelungirea sezonului estival și timpul favorabil au făcut ca angajații de pe litoral să își prelungească activitatea“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța, Emilia Murineanu. Chiar și așa însă, peste 3.100 de persoane nu vor mai avea, în curând, unde să își câștige o pâine.Bursă de job-uri pentru absolvențiOptimismul este explicat și de numărul mic de disponibilizări anunțate de agenții economici pentru lunile acestea. „Nu am avut disponibilizări colective decât în luna august. Este vorba despre 495 de persoane, din domeniul transporturilor, de la CFR. Să sperăm că nu vom mai primi și altele”, a mai spus directorul.Pentru a veni în întâmpinarea persoanelor care și-au pierdut locul de muncă și doresc să se angajeze, AJOFM Constanța organi-zează, săptămâna viitoare, o nouă ediție a bursei locurilor de muncă pentru absolvenți. „Aceasta va avea loc pe 23 septembrie la Universitatea Maritimă din Constanța. Eu și directorul adjunct, Gheorghe Bușu, am contactat și ne-am deplasat personal la agenții economici pentru a depista locurile de muncă vacante. Este foarte important ca să participe cât mai mulți la bursă, atât pentru cei care caută de lucru, pentru că au de unde alege, cât și pentru companii, căci au șansa de a găsi personalul potrivit”, a mai explicat Emilia Murineanu.Cursuri pentru cine vrea să munceascăÎn plus, AJOFM are un program foarte bogat de cursuri de formare profesională. „Dorim să cuprindem cât mai mulți șomeri, în vederea ocupării lor pe meserii căutate pe piața muncii. De asemenea, avem numeroase proiecte și suntem parteneri cu diferite organizații, pentru diferite alte cursuri pentru meserii unde este cerință mare. Avem pregătire profesională inclusiv pentru personal calificat în turism, atât pentru anul acesta, cât și pentru anul următor“, a completat directorul AJOFM.Atât șomerii, cât și absolvenții beneficiază, prin AJOFM, de servicii și sprijin pentru identificarea unui loc de muncă și ocuparea acestuia. „Noi le oferim absolvenților informație, consiliere și mediere. Angajatorii au pretenții mari, vor angajați serioși, care să-și dorească să muncească. Noi îi pregătim pentru cerințele tot mai mari ale agenților economici, astfel încât să capete voință și încredere în forțele proprii“, a mai adăugat Emilia Murineanu.