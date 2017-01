Tinerii seropozitivi v-au pregătit cadouri speciale pentru persoana iubită

De Ziua Îndrăgostiților putem să îi facem un cadou frumos persoanei dragi și să săvârșim o faptă bună în același timp. Dacă nu ați reușit încă să vă decideți ce să-i cumpărați partenerului, unitatea protejată Util Deco ne ajută să facem un dar deosebit. De asemenea, gestul nostru poate însemna enorm pentru persoanele infectate cu hiv care realizează aceste produse și pentru care puținii bănuți câștigați din această activitate reprezintă, de fapt, foarte mult. Unitatea protejată autorizată Util Deco, cu ateliere în Iași, Târgu Mureș și Constanța, este secție internă a Fundației „Alături de Voi” România și are angajate persoane cu handicap, beneficiari ai organizației, tineri infectați cu HIV în anii 1987-1992 în spitalele din România și ajunși acum la vârsta integrării pe piața muncii. Fiecare comandă și produs realizat de acești tineri și cumpărat de noi susțin, implicit, locul de muncă al unei persoane cu handicap, fiind nu numai o afacere, ci și un act de responsabilitate socială. În acest moment, Util Deco are la Iași ateliere de legătorie-tipografie-multiplicare, de artă meșteșugărească și pictură, servicii de organizare evenimente speciale, la Târgu Mureș ateliere de confecționare lumânări și producție/creație IT, și la Constanța ateliere de croitorie și multiplicare și creație materiale publicitare. Unitatea protejată autorizată, este structura lucrativă în care minimum 30% dintre angajați sunt persoane cu handicap, la Util Deco 80 % dintre angajați având acest statut. Tricouri, rame foto și lumânări în formă de inimă Cu prilejul Valentine’s Day, dar și al Dragobetelor, Util Deco propune câteva produse care pot constitui cadouri excelente pentru această perioadă când iubirea e motiv pentru a face daruri. Mesajele de iubire stau excelent pe un tricou, tocmai de aceea, tinerii au realizat un imprimeu special pentru cei care doresc să-și afirme sentimentele. În funcție de dorința clien-tului, se poate executa orice impri-meu. Prețul unui tricou personalizat este de 30 de lei. De asemenea, ramele foto multiple sunt cadouri deosebite, dar și mijloace de personalizare a unui interior. Acestea sunt realizate în atelierul de legătorie manuală, din carton acoperit cu pelior. Pot fi executate rame pentru două foto-grafii de 10/15 cm la 15 lei, pentru trei fotografii, la 24 de lei, și pentru patru fotografii, la 30 de lei. Termenul de execuție este de 24 de ore de la receptarea comenzii. Un cadou deosebit pentru îndrăgostiți este și lumânarea decorativă, în formă de inimă, prețul de vânzare fiind de numai cinci lei. De altfel lumânarea este potrivită și pentru orice altă ocazie în care dorim să oferim un astfel de simbol. Ea poate avea și altă formă imprimată pe inimă și poate fi personalizată, la cerere. Dimensiunile disponibile sunt între 70 și 75 mm înălțime și 25 mm grosime. În plus, Util Deco mai oferă și numeroase alte produse precum ornamente florale, albumuri foto personalizate, halate și etichete personalizate, precum și nume-roase servicii de listare, copiere, multiplicare materiale promoționale. Produsele pot fi comandate pe site-ul www.utildeco.ro sau la sediul Util Deco din Constanța, pe strada Ion Tăutu, nr. 16, telefon 0241/670.350. „Alături de produsele specifice Zilei Îndrăgostiților și Dragobetelor, unitatea noastră protejată pregătește și o mini-colecție de primăvară, cu articole de îmbrăcăminte confecționate în atelierul de croitorie, dar și felicitări și mărțișoare. Acestea vor fi expuse spre vânzare, începând cu data de 24 februarie, într-un stand din incinta City Park Mall”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul centrului Constanța al Fundației „Alături de Voi”, Mirela Ivan. „Fii responsabil! Iubește cu grijă!“ Filiala Constanța a fundației organizează sâmbătă seara, în Clubul Megalos, o campanie de informare privind prevenirea transmiterii infecției cu HIV. Sub îndemnul „Fii responsabil! Iubește cu grijă!”, vor fi distribuite tinerilor din club materiale informative și prezervative. De asemenea, va fi organizat un concurs cu premii personalizate ADV România. „Din păcate, în acest moment, în România, calea de transmitere preponderentă a HIV este prin contact sexual neprotejat. Organizarea de astfel de campanii este cu atât mai importantă cu cât este știut faptul că vârsta începerii vieții sexuale este foarte timpurie și mulți tineri abordează acest moment cu mare ușurință și, de cele mai multe ori, fără a evalua cu responsabilitate conse-cințele”, a mai precizat Mirela Ivan.