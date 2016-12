Tinerii constănţeni fug de muncă. "Mama m-a trimis, dar nu e nimic interesant"

Fiasco total la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți

Tinerii constănțeni fug de muncă. "Mama m-a trimis, dar nu e nimic interesant"

r Au fost prezentate puține joburi, dar și mai puțini constănțeni s-au arătat interesați de eleDezamăgire maximă la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Constănțenii nu s-au mai îmbulzit să-și găsească un job. Fie oferta nu i-a tentat deloc, fie nu au nevoie să muncească. Cel puțin așa se explică prezența anemică la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, organizată vineri, în municipiu.În timp ce la București și în multe orașe, românii au dat năvală la târgul de joburi, la Constanța, la ora deschiderii bursei abia dacă puteai să numeri câteva zeci de participanți. Și nici aceștia nu păreau prea determinați să plece de acolo angajați. În ciuda efortu-rilor reprezentanților Agenției Ju-dețene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța de a aduna cât mai tentante și cât mai multe joburi pentru tinerii absolvenți, la bursă s-au prezentat numai 47 de agenți economici, cu un număr total de doar 893 de posturi. Dintre acestea, numai 59 au fost pentru cei cu studii superioare.În aceste condiții, nici nu este de mirare că persoanele în căutarea unui loc de muncă nu au dat năvală la bursă. „Noi știm că atât cererea de locuri de muncă este mare, dar și cererea de forță de muncă este ridicată. Șomerii sau absolvenții vin direct la AJOFM pentru a solicita un loc de muncă, iar agenții economici se adresează tot nouă. Cu toate acestea, atunci când îi aduci față în față, la bursă, nu vin nici unii nici alții”, s-a arătat dezamăgită Emilia Murineanu, directorul executiv al AJOFM Constanța. Potrivit acesteia, pe parcursul întregii zile, au participat la bursă doar 575 de persoane, iar 35 dintre acestea din medii defavorizate.„Am 47 de ani și am venit de la Siminoc să găsesc ceva de muncă. Am absolvit cursul de agent de securitate și am aflat că sunt posturi în acest domeniu. Sper să prind și eu unul”, ne-a spus, chiar la intrare, un bărbat îmbrăcat curat și cu CV-ul în brațe. Aveam să-l întâlnim mai târziu și să ne spună, fericit, că a fost angajat.Tinerii, însă, nu erau deloc încântați de ofertele de muncă. „Am terminat anul acesta Facultatea de Drept. Mama mi-a spus că este un târg de joburi. Am venit să văd ce pot să găsesc. Dar nu este nimic interesant. Prietena mea, însă, a aplicat pentru un post de analist bancar și i-au spus că o vor suna săptămâna viitoare”, ne-a povestit un tânăr absolvent.42 de persoane încadrate pe locPentru o mână de constănțeni, bursa le-a adus totuși un loc de muncă.„Din numărul total al persoa-nelor participante, 115 au fost selectate în vederea încadrării în muncă. 42 de persoane au fost încadrate pe loc, din care șase persoane cu studii superioare”, a mai spus șeful AJOFM Constanța. Șapte persoane au fost angajate în domeniul finanțe-bănci, șapte persoane în comerț, trei persoane în reparații nave, cinci persoane în construcții, patru în protecție și pază, opt în industrie, cinci în turism și trei în servicii IT.