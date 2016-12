Tinerii care schimbă macazul Constanţei

Tinerii care schimbă macazul Constanței

Se spune că viitorul unei națiuni este hotărât de modul în care aceasta își pregătește tineretul. Când cei mai mulți tineri se pierd în vârtejul tentațiilor specifice vârstei, alții își doresc să-și păstreze integritatea și valorile morale și să-i ajute pe cei din generația lor să redescopere rolul pe care îl au în familie, școală și societate.Cristian Tănase, un tânăr ambițios, în vârstă de 26 de ani, din Constanța, fost lider al Asociației Tinerilor Orto-docși Orthograffiti, a înființat, în urmă cu aproape doi ani, Asociația Tinerilor pentru România, un loc al tinerilor care vor să se regăsească și să aducă plusvaloare societății în care trăiesc. Campanii sociale, cluburi de literatură și întâlniri cu oameni de succes din Constanța. Așa arată, pe scurt, activi-tatea celor care fac parte din ONG.Cristian Tănase vorbește despre fenomenul Facebook și generația aferentă și susține că tinerii acestei generații pot să facă mai mult, însă au nevoie și de susținerea, încrederea și aprecierea celor din jur.„De mic am vrut să schimb ceva în jurul meu și de aceea m-am implicat în activități de voluntariat și am făcut parte din mai multe organizații. Vorbim despre generația care vine mereu cu ceva nou, generația Facebook, cum au spus unii. Am arătat de multe ori că putem să facem lucruri de care să fim mândri, pentru care trebuie să luptăm, chiar dacă de multe ori suntem criticați și ni se reproșează că nu avem experiență”, mărturisește acesta.„Dacă avem un vis, trebuie să luptăm pentru el“Tânărul este originar din județul Tulcea. Acesta își amintește cum era în urmă cu șapte ani, când a venit la facultate, la Constanța. Singur și străin într-un oraș mare, Cristian și-a propus să lupte pentru visul pe care îl avea, acela de a face mai mult pentru comunitatea în care trăiește și se dezvoltă. Perseverent, el a pus bazele unei organizații care să acționeze în direcția formării și educării unor tineri sănătoși din punct de vedere sufletesc și spiritual, pe care a nu- mit-o Asociația Tinerilor Ortodocși Orthograffiti.„Dacă avem un vis, trebuie să ne trezim, să luptăm pentru el și să îl realizăm. Nu este suficient numai să visăm. Recunosc, în drumul meu m-am lovit și de oameni care mi-au pus piedici, însă fiecare căzătură a fost un pas înainte și o lecție de viață. Când mi-e greu, mă gândesc la un motto după care mă ghidez: «Când îți vine să renunți, gândește-te la ce te-a făcut să începi», iar astfel merg mai departe. Cât timp am fost pre-ședintele Asociației Tinerilor Ortodocși Orthograffiti am realizat foarte multe proiecte ortodoxe și sociale, dar nu eram pe deplin împlinit. Simțeam că pot să fac mai multe, să nu fiu oare-cum constrâns statutului acesteia”, își amintește tânărul.Mai aproape de tineri și problemele lorDupă trei ani de proiecte realizate în cadrul asociației, acesta a simțit nevoia de a fi și mai aproape de tineri și de problemele lor. Astfel, în iunie 2013 a înființat o nouă struc-tură de tineret, Asociația Tinerilor pentru România. „După experiența acumulată de-a lungul anilor în ONG-uri, am decis, alături de alți tineri, să înființăm Asociația Tinerilor pentru România, un loc al tinerilor care vor să se regăsească, să se re-descopere și să aducă un plus so-cietății în care trăiesc. Ne-am dorit responsabilizarea acestora cu privire la modul de viață, școală și so-cietate. În cadrul asociației, avem o serie de campanii sociale, adunăm rechizite pentru copiii care provin din familii defavorizate, formăm volun-tari și promovăm voluntariatul”, spune Cristian Tănase.