Tichetele de creşă pentru familiile cu copii mici, acordate doar pe hârtie

Tichetele de creșă pentru familiile cu copii mici, acordate doar pe hârtie

Natalitatea este foarte scăzută, în prezent, în țara noastră. În condițiile în care educația este din ce în ce mai scumpă, iar viața nu este deloc ușoară, românii se gândesc de două ori atunci când vor să facă un copil. Multe familii se opresc la un singur copil tocmai din aceste considerente.Statul ar vrea să încurajeze natalitatea și să sprijine părinții în creșterea copiilor, dar nu prea poate. Angajatorii se străduiesc și ei, dar fără succes. De mai bine de opt ani de zile, Guvernul a dat posibilitatea com-paniilor de stat și private să ofere salariaților tichete de creșă. Pe hârtie, totul pare frumos și bine intenționat. În realitate însă, această inițiativă este sortită eșecului, pentru că angajatorii trebuie să suporte contravaloarea tichetelor din propriile bugete. La Constanța, creșele nu au primit niciodată tichete în schimbul plății lunare făcute de părinții. Și mămicile se plâng că acum le-ar prinde mai bine ca niciodată, având în vedere că s-a dublat prețul meselor pentru copii. „Înainte plăteam șase lei pe zi, de copil. Acum s-a făcut 12 lei. Este foarte mult. Înțelegem că cei mici vor primi mâncare de calitate, dar noi vom ajunge să nu mai putem să plătim. Eu am o fetiță la creșă și un băiețel la grădiniță. Mă descurc foarte greu. Deodată, s-au dublat cheltuielile. Ajung la aproape 700 de lei, cu toate cheltuielile lunare numai pentru creșă și grădiniță, la ambii copii. Este cu 200 de lei mai puțin decât salariul meu. Practic, ar fi mai ieftin dacă aș sta eu acasă cu ei. Am aflat de posibilitatea ca angajatorul să îmi dea, legal, tichete de creșă și am cerut, măcar pentru un copil. Însă mi s-a spus că nu este buget pentru așa ceva. Acum trebuie să mă hotărăsc încotro s-o iau”, ne-a povestit Felicia Albu, din Constanța.Ar da, dar de unde?Tichetele de creșă au fost introduse încă din anul 2006, iar în 2014, printr-un ordin nou, se precizează faptul că „părinții care au copii cu vârste cuprinse între zero și trei ani, dar care nu beneficiază de concediul și indemnizația acordate pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani, pot beneficia lunar, de tichete de creșă în valoare de 430 de lei”. Însă angajatorul este cel care stabilește cui și dacă să dea tichete de creșă. Așa se face că, în creșele de stat sau private din Constanța, nu au ajuns, deocamdată astfel de tichete.„Înțelegem atunci când este cazul să susținem o familie, însă dacă începem să dăm tichete de creșă ne vom trezi cu prea multe solicitări, pe care, din păcate, deocamdată, nu ne permitem să le onorăm. De exemplu, am avut o situație cu o mamă divorțată, căreia soțul nu îi plătea deloc pensia alimentară. Și, pentru că era una din angajatele noastre de bază, i-am mărit salariul, astfel încât să își poată duce unul din copii la creșă și să poată veni la serviciu”, ne-a explicat Nelu Sava, administratorul unei societăți din Constanța.