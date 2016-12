Ţi-e poftă de peşte? Atenţie mare ce cumperi. Somonul vopsit şi macroul cu mercur sunt pe toate galantarele

2

Clienti pacaliti...

In primul rand se intampla ca preturile pestelui sa fie extraordinar de mari pt. ca nu mai suntem producatori, ci suntem doar consumatori. Adica, flota de pescuit oceanic nu mai avem, s-a vandut la fier vechi iar acum importam tot ce este mai slab calitativ si cu preturi mari. In majoritatea magazinelor gasesti peste oceanic refrigerat. Nu inteleg ce fac cei de la protectia consumatorului deoarece macroul nu are cum sa fie refrigerat, nu permite timpul de pescuire, transport si depozitare pana la vanzare, acesta fiind congelat iar in magazinele de profil decongelat si vandut ca refrigerat. Sau poate nu toata lumea intelege denumirea de refrigerat. Am lucrat in industria prelucrarii pestelui pana in 1996, iar Romania era puternic industrializata in acest profil. Se produceau conserve si semiconserve din peste in diverse retete fara nici un pic de aditivi. O conserva din peste era conservata prin sterilizare la 120 grade 60 de minute, iar semiconservele se pasteurizau la 90-100 grade pt. a rezista in depozite si in magazine pana la vanzare. In ziua de astazi, chiar daca pe cutie scrie ca este sterilizata, nu lipsesc conservanti adica E-uri. Pestele afumat dupa sarare se introducea in celula de afumare si coacere si se folosea lemn pt. generatorul de fum iar astazi afumarea se face prin pulverizare cu solutie care are esenta de fum. Asadar, concluzia este ca papam ....