Testări gratuite pentru depistarea hepatitelor B şi C

Testări gratuite pentru depistarea hepatitelor B și C

Programul de testare demarat de Fundația Baylor Marea Neagră este singurul de acest gen din țară. În mod obișnuit, costul unui test pentru depistarea hepatitei poate ajunge și până la 100 euro. Îngrijorător este că afecțiunea nu are simptome evidente, iar bolnavii ajung la medic abia când apar complicațiile. Hepatita este una dintre cele mai răspândite afecțiuni, fiind considerată de numeroși specialiști o problemă de sănătate publică. Studiile și statisticile realizate de organizațiile medicale vehiculează cifre îngrijorătoare: potrivit Organizației Mondiale de Sănătate, la nivel mondial, aproximativ 500 de milioane de persoane sunt infectate cu virusurile hepatice B și C. Conform studiilor realizate de specialiștii români, în țara noastră ar fi aproximativ un milion de români de bolnavi. 80% dintre bolnavii cu hepatită C nu au simptome Statisticile prezentate nu ilustrează însă date exacte, ci estimări ale specialiștilor, a subliniat dr. Sorin Rugină, medic infecționist în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, în cadrul conferinței de presă organizate, ieri, cu ocazia lansării oficiale a programului de testare gratuită pentru virusurile hepatice B și C. Iar lipsa acestor date are mai multe motive: pe de o parte, nu există un registru național prin care să se țină o evidență a bolnavilor, Ministerul Sănătății nu derulează un program național privind prevenirea răspândirii boli și nu a fost organizat niciun screening în rândul populației pentru depistarea afecțiunii. Numeroase persoane pot duce hepatita B sau C pe picioare, fără să știe că sunt bolnavi, a atras atenția specialistul. „Virusul hepatitei duce la o boală asimptomatică. La hepatita B, simptomele apar doar la 10% cazuri, la copii și în 30%, la adulți. În cazul hepatitei C, 80% dintre pacienți nu au simptomatologie. Ori, dacă au, nu sunt de natură să-i îngrijoreze. Simptomele sunt scăderea apetitului, dureri abdominale, icter. Cel mai obișnuit simptom este oboseala, dar este pus pe seama activităților cotidiene”, a explicat dr. Sorin Rugină. În momentul depistării, boala este deja cronicizată, tratamentul ce trebuie urmat este mai complex sau au apărut deja complicațiile, precum ciroza sau cancerul hepatic. Testarea este rapidă și confidențială În acest context, este important să fie efectuate testări pentru depistarea afecțiunii din vreme. Începând din această lună, Fundația Baylor Marea Neagră pune la dispoziția constănțenilor un nou serviciu, prin care pot afla, în doar 15 minute, dacă suferă de hepatita B sau C. Testarea este rapidă, confidențială și gratuită. De altfel, este primul proiect de acest gen la nivelul țării, până în prezent cei care doreau să se testeze trebuiau să scoată din buzunar între 80 și 100 de euro. Necesitatea implementării unei testări gratuite se impunea însă, au arătat re-prezentanții fundației, având în vedere că programul național de evaluare a stării de sănătate, din 2008, a dus la dublarea numărului bolnavilor. Persoanele interesate se pot testa la sediul Baylor Marea Neagră, de pe strada Prelungirea Liliacului, numărul 10 sau la cabinetul 243, de la parterul Policlinicii 1. Pentru mai multe informații sau programări, fundația a pus la dispoziție numărul de telefon 0371-312.200 și paginile web www.test-hepatita.ro și www.test-hiv.ro. Vor avea prioritate programările, au adăugat membrii Baylor. Deși lansarea oficială a avut loc ieri, testările au început de luni, 1 februarie și au fost testați mai bine de 30 de constănțeni. Ana Maria Schweitzer, director executiv Baylor Marea Neagră, a declarat că fundația are fonduri pentru efectuarea a aproximativ 4.000 de testări. „Dar avem nevoie de donații, de sponsorizări pentru a putea efectua mai multe teste și în acest sens avem nevoie de sprijinul comunității”, a afirmat reprezentantul fundației. Prezentă la întrunire, Marinela Decu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România, și-a povestit propria experiență, pentru a convinge de importanța testării. „Eu am descoperit că am hepatită în urmă cu patru ani. Nu aveam alte simptome, doar mă simțeam obosită, dar credeam că este din cauza programului solicitant de la muncă. Când am pierdut în greutate brusc, mi-a dat de gândit. Constănțenii trebuie să profite, pentru că își pot efectua testul gratuit, căci în celelalte județe se plătește”, a arătat pacienta. Liste de așteptare pentru tratament Problematică rămâne, în continuare, asigurarea tratamentului. Hepatitele B și C sunt tratate cu interferon, un medicament extrem de scump. Odată depistați, bolnavii riscă să aștepte între șase luni și câțiva ani pentru ca Ministerul Sănătății să le aprobe dosarul medical, pentru a primi tratament compensat. „Sunt nu-meroase cazurile când pacienții plătesc din buzunarul lor trata-mentul. Pentru hepatita B poate să-i ajungă până la 1.800 de lei pe lună, iar la hepatita C, pentru că este mai complex tratamentul, până la 5.200 de lei”, a afirmat Marinela Decu. În prezent, în țara noastră sunt aproape 5.000 de bolnavi sub tratament și alți 5.200 pe listele de așteptare. În Constanța, me-dicii au în evidență aproape 250 de bolnavi cu hepatită C și 170 cu hepatită B.