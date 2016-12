Terorizaţi şi ameninţaţi cu violul de vecini

Terorizați și amenințați cu violul de vecini

„Ne terorizează, pur și simplu. Sunt foarte violenți, vorbesc urât și este un focar de infecție terenul pe care locuiesc. Îi bat pe copii, îi înjură pe vecini, nimeni nu poate să le spună absolut nimic”. Așa și-a început istorisirea Maria Măldăianu, o localnică din Tuzla, care nu mai poate suporta teroarea în care trăiește împreună cu familia ei, zi de zi, din cauza unor copii și a bunicii lor.Pe strada Cișmelei este întotdeauna scandal. Copiii vecinilor nu se pot juca afară din curte căci riscă să fie bătuți, iar adulților a început să le fie teamă să mai treacă prin fața curții Rădiței Trifu, de teamă să nu se trezească cu o piatră în cap „Cei doi copii sunt încredințați bunicii din partea tatălui. Au 10, 11 ani, dar sunt un pericol public. Săptămâna trecută mi-au bătut fetița, cu picioarele în burtă, cu pietrele în cap. O vecină a văzut totul. Dar nu este prima dată și nici singura care a pățit așa-ceva. Dacă îndrăznim să le spunem ceva ne amenință cu moartea. Pe copilul meu l-au amenințat cu violul”, ne-a declarat Maria Măldăianu. Femeia venea de la spital, unde își internase fetița deoarece acuza dureri de burtă și cap. Ne-a spus că a făcut demersuri către toate autoritățile locale, primărie, poliție, și chiar la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului.„Nu se poate discuta cu familia respectivă. Copiii sunt răi, tatăl are o boală psihică, iar bunica ne amenință că ne pune foc. Trăiesc în condiții de mizerie de neimaginat. Nu au curent electric, nu au nici măcar hazna, toată curtea este plină de gunoaie și de fecale. Vecinii nu mai pot suporta, dar nici nu au ce să le facă. Le e frică să nu le dea foc la case. Unuia i-a pus foc”, a mai spus femeia.Autorități fără competențePoliția nu poate să-i oblige să-și facă curățenie în curte. Singurul lucru pe care îl pot face oamenii legii este să le dea o amendă, pe care oricum nu o plătesc. Nici primăria nu a luat măsuri până acum. În urma sesizărilor Mariei Măldăianu, reprezentanții DGASPC au deschis o anchetă, dar ei pot doar să verifice dacă cei doi copii minori sunt îngrijiți adecvat. Între timp, mai muți vecini au semnat scrisori către Primărie. „Pe noi ne interesează să se ia măsuri. Copiii nu sunt educați, nu se duc la școală, nu sunt spălați, stau în niște condiții mizerabile și nu au nici măcar curent electric. Probabil de aceea au și ajuns așa. Bunica lor poartă toată vina”, a completat Maria Măldăianu. În replică, Rădița Trifu spune că ea are grijă de copii și nu are nimic cu vecinii din jur.Focar de infecțieO simplă vizită la fața locului confirmă însă spusele vecinilor. Curtea, în care se vede un corp de casă ce aduce mai mult a bordei, este plină de gunoaie de toate felurile. Printre ele, paște un măgar. Sunt materiale de construcții, oale, cratițe vechi, saltele, pături și tot felul de resturi menajere. Nu-i de mirare că zona s-a umplut de șobolani și persistă un miros pestilențial.„Nu mai putem să trăim așa. Trebuie să fie cineva care să poată lua niște măsuri. O să ne îmbolnăvim cu toții!”, a mai spus Maria Măldăianu.