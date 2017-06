Terorizaţi de câinii vagabonzi! "Acum a fost vandalizată maşina, mâine poate fi muşcat un copil. Aşteptăm o nouă tragedie?"

Terorizați de câinii vagabonzi! "Acum a fost vandalizată mașina, mâine poate fi mușcat un copil. Așteptăm o nouă tragedie?"

Un astfel de incident neplăcut ne-a fost semnalat, astăzi, de Dumitru M., un constănțean revoltat.„Am avut surpriza ca, în această dimineață, când am ieșit din curte, cu intenția de a duce copilul la grădiniță, să constat că mașina este vandalizată. Este vorba despre o Dacie Duster, pe care am achiziționat-o cu numai câteva luni în urmă. Acum are numărul de înmatriculare din față smuls, iar bara de protecție, tot pe față, este deteriorată”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dumitru M.Cum s-a ajuns în această situație, constănțeanul a aflat de la un vecin de cartier, care, dimineață, a trecut prin zonă. „Mașina era înconjurată de vreo patru-cinci câini. Au urmărit o pisică, refugiată cel mai probabil pe la motor. Au tras cu colții de bară, de număr, nu au reușit să o scoată și, până la urmă, au plecat”, a povestit martorul la incident.Astfel de evenimente neplăcute se petrec, aproape zilnic, în mai toate cartierele Constanței. Cetățenii se tem în special pentru viețile copiilor, cei mai vulnerabili în fața acestor câini vagabonzi care patrulează în voie pe străzile Constanței.În cazul de față, constănțeanul pune în discuție o serie de probleme, întrebări la care sunt curios ce răspunsuri ar putea primi. - Cine îmi va repera mașina, cine va achita nota de plată? Este oare normal ca, într-un oraș european al anului 2017, să fiu nevoit să pierd timp și bani din cauza câinilor lăsați pe străzi de autorități?- Dacă mă urcam la volan, iar în drum spre grădiniță mă oprea Poliția Rutieră și mă amenda pentru că nu am număr, cine îmi „deconta” amenda? A trebuit că comand repede un taxi, să mă încadrez în programul copilului, deci iar cheltuieli și timp pierdut.- Ar trebui să merg la Poliție, să se deschidă dosar pentru vandalizare. Cine are timp de proceduri, mai ales că te lupți cu morile de vânt?- De data aceasta, a fost vandalizată mașina. Data viitoare, poate va fi mușcat un copil sau un bătrân. Trebuie să așteptăm o nouă nenorocire pentru a curăța Constanța de câinii maidanezi?Administrația locală se mișcă cu viteza melcului ce merge pe șmirghel atunci când vine vorba despre câinii fără stăpân. Oamenii sunt însă sătui de explicațiile cu licitații, cu servicii, cu adăposturi insuficiente. Oamenii vor să nu mai vadă câinii pe străzi, vor să-și știe copii în siguranță și bunurile la adăpost.Alături de administrația locală, o altă instituție trebuie să își facă ordine în curte. Este vorba despre Armată. Da, aceasta este o mare problemă. Incidentul descris mai sus s-a petrecut în cartierul Tomis Nord, în vecinătatea unităților militare din prelungirea străzii Tulcei. Dacă locuiești în zonă și vrei să ieși din cartier cu bicicleta, îți trebuie ceva curaj să treci prin „teritoriul” patrupedelor.Și încă o chestiune. Hai să mai terminăm cu asociațiile „cuțu-cuțu na Grivei”, cu actele de filantropie, cu sentimentalismele. Pentru care, apropos, mai și dăm bani. Cunosc persoane, de altfel mari iubitoare de animale, care le hrănesc, le mângâie, și apoi le lasă în stradă, în fața porții mele. Ce suflete generoase, blânde, și ce om rău sunt eu (cu doi câini îngrijiți în curte!), cel care le atrage atenția că greșesc…Am avut ocazia de a călători mult, în cam toată Europa. Peste tot, printre întrebările pe care le-am adresat localnicilor, s-a aflat și problema câinilor vagabonzi. Cum ați scăpat, oameni buni, de acest fenomen? Ei bine, în mai toate cazurile, au fost momente de acțiune radicală. Societăți care acum ne dau sfaturi și ne arată cu degetul și-au rezolvat demult problema, și nu cu mângâieturi pe creștet sau lacrimi de crocodil…