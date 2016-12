Terasa Merlin din Mamaia, închisă de Protecţia Consumatorilor

Terasa Merlin din Mamaia, închisă de Protecția Consumatorilor

Mai mulți turiști au reclamat la Protecția Consumatorilor că s-au simțit rău după ce au luat masa la o terasă din nordul stațiunii Mamaia. Comisarii ANPC din cadrul Comandamentului Litoral au reperat rapid locația și au efectuat un control pentru a constata dacă reclamația se confirmă.Așa au descoperit că multe alimentele erau depozitate necorespunzător, nu aveau elemente de identificare și caracterizare, motiv pentru care nu s-a putut stabili data durabilității minimale sau data limită de consum.„Modul de păstrare a acestora era impropriu, graficele de temperaturi lipseau, nu existau probe ale preparatelor din meniu. De asemenea, au fost descoperite 65 de kilograme de pește ne-conform, impropriu consumului uman, alături de alte alimente alterate. Mai mult decât atât, controlul a stabilit că operatorul economic nu avea autorizație de funcționare”, a explicat direc-torul general al ANPC, Paul Anghel.A fost aplicată o sancțiune contravențională de 15.000 lei. Cantitatea de pește a fost retrasă din circuitul consumului uman și distrusă. S-a dispus măsura opririi temporare a activității operatorului economic până la remedierea deficiențelor constatate.Reamintim faptul că structura teritorială Comandament Litoral funcționează până la 15 septembrie, cu posibilitatea de a prelungi perioada în funcție de perioada vacanțelor, în trei locații.Pentru stațiunile Mamaia și Năvodari, co-mandamentul are sediul la hotel Venus, telefon 0241.831.933 și 0759.045.340. Pentru stațiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Sa-turn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche, coman- damentul are sediul la hotel Recif din Neptun, telefon 0241.731.900 și 0759.045.339. Pentru stațiunile Costinești, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și 23 August, comandamentul are sediul la hotel Tiberius, din Costinești, telefon 0241.734.910 și 0759.045.351.Pentru a veni în sprijinul turiștilor, comisarii ANPC din cadrul Comandamentului Litoral preiau și gestionează reclamațiile acestora, desfășoară acțiuni de control, dar și acțiuni de informare și educare a consumatorilor.