Terasa Carlos din Eforie Sud a fost închisă ieri şi amendată cu 25.000 lei

2

Degeaba

I-a dat amenda degeaba, oricum n-o plateste, urmatorul control nu va fi cu presa si tot tam-tamul, va fi blat, se dau niste bani, se semneaza ca totul e ok si-n cateva zile omul isi face treaba in continuare. Astia trebuie bagati la puscarie si inchisi definitiv, baga oamenii in spital nu-i ca nu respecta niste norme. Si cum asta nu o sa intample, tu care ai fost si ai mancat acolo, oricine ai fi, ar trebui sa te duci peste ei si sa le rupi capatanile. Astia ne otravesc si noi le dam saru-mana pe strada cand ii vedem desi stim cine sunt si ce fac. Nu-i numai vina lor e si a noastra.