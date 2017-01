Terapie second-hand pentru constănţenii bolnavi de cancer

Terapie second-hand pentru constănțenii bolnavi de cancer

Anual, în județul Constanța sunt diagnosticați aproximativ 2.400 de bolnavi de cancer, iar medicii oncologi atrag atenția că incidența va tot crește în următoarea perioadă. Estimările lor arată că, până în 2020, numărul pacienților cu tumori canceroase se va dubla. Metode de a ține piept cruntei boli există. Sunt, datorită cercetărilor în domeniu, terapii de ultimă generație, care cresc rata de supraviețuire pentru unele tipuri de cancer, asigură vindecarea pentru altele și, în cazul oricărui pacient, îi îmbunătățesc calitatea vieții. Există, dar nu în Constanța. Radioterapia Spitalului Județean Constanța are un singur aparat de radioterapie externă, pe bază de cobalt, primit în urmă cu șapte ani printr-un proiect derulat de Ministerul Sănătății. Acest aparat este însă depășit moral și, în ritmul în care este utilizat, nu va mai rezista mult nici fizic. „Scopul terapiei este să se acumuleze o doză mare de radiații în tumoare, iar restul țesuturilor să fie afectate cât mai puțin. Cu aparatul cu cobalt sunt afectate și restul organelor. Ne chinuim cu ce avem, dar și acest aparat are o limită. De exemplu, nu putem trata cancerul de stomac. Cel puțin eu nu mă hazardez, pentru că îi fac pacientului mai mult rău”, ne-a declarat dr. Aurora Gache, specialist în cadrul Laboratorului de Radioterapie. Există riscul ca bolnavul să constate, după ce tumoarea canceroasă intră în remisiune, că i-au fost distruse organele sănătoase. De aceea, aparatele cu cobalt au fost înlocuite demult din clinicile din Europa și nu numai. Medicul a adăugat că o astfel de aparatură este folosită, din păcate, în întreaga țară. Sunt doar câteva institute în București și o unitate în vestul țării unde s-a reușit achiziționarea unor acceleratoare de particule - echipamente medicale performante, cele mai indicate în prezent în tratarea neoplaziilor. „Am avea nevoie de un accelerator, pentru a trata mai bine pacienții. Am făcut adrese către Ministerul Sănătății, către Consiliul Județean Constanța, pentru achiziție de aparatură și extinderea laboratorului”, a afirmat medicul, adăugând că răspunsurile încă sunt așteptate… Dispozitive de pe vremea bunicii sau „împrumutate“ de la pacienții dinainte Lipsa unui aparat performant, care să le asigure bolnavilor cel mai bun tratament posibil, nu este singurul neajuns. Sunt probleme și în ceea ce privește materialele sanitare utilizate în timpul radioterapiei. Este foarte important, după cum au subliniat medicii, ca bolnavul să stea complet nemișcat în timpul ședințelor de radioterapie. De aceea, este recomandat să fie folosite niște dispozitive care să ajute la menținerea poziției corpului. Astfel de dispozitive nu există însă în spital, căci nu sunt asigurate prin programul național de oncologie și sunt prea scumpe pentru a fi cumpărate de pacienți. Singurii care mai fac eforturi și își cumpără respectivele echipamente sunt bolnavii cu neoplazii din sfera O.R.L. „Este vorba de niște măști, care sunt mulate după forma capului pacientului. Una costă 580 de lei, noi o comandăm prin Internet, iar pacientul o plătește. Nu își permit toți să-și cumpere o astfel de mască, așa că le refolosim. Se poate face terapie și fără aceste măști, dar nu este indicat. Nimeni nu-și poate ține capul în aceeași poziție, zilnic, timp de șapte săptămâni, cât durează tratamentul”, a afirmat dr. Gache. „Colecția” de măști de protecție a Radiologiei este afișată în vecinătatea aparatului cu cobalt, iar când vine un nou pacient cu cancer în zona gâtului sau cavității bucale este aleasă una pe măsura lui. Măștile ajung, astfel, să fie refolosite și pentru zeci de bolnavi, până se rup. Alte dispozitive datează de la înființarea secției. De exemplu, un sistem de protecție din plumb, menit să asigure protecție împotriva radiațiilor, se află la Radioterapie din 1970 și încă mai este utilizat. În unele situații s-a ajuns la improvizări: pentru că lipsesc dispozitivele de susținerea capului, cadrele medicale folosesc niște bucăți de lemn. *** La Radioterapia Spitalului Județean sunt tratați, zilnic, în jur de 60 - 70 de pacienți din Constanța și din județele învecinate. Ar fi nevoie, spun medicii, ca secția să fie extinsă, astfel încât bolnavii să poată fi internați. Sunt mulți care renunță la terapie pentru că nu-și pot permite să parcurgă, zilnic, drumul către spital.