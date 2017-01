ŢEPE INCREDIBILE cu locuri de muncă în străinătate / În ce capcane au căzut constănţenii

ȚEPE INCREDIBILE cu locuri de muncă în străinătate / În ce capcane au căzut constănțenii

Atunci când vreți să plecați la muncă în străinătate, este bine să vă informați temeinic despre firma la care apelați ca să vă intermedieze angajarea. Primul lucru este să aflați cât de serioasă este oferta de angajare. Trebuie să analizați condițiile de muncă și salariul. Dacă retribuția este foarte mare, în comparație cu alte joburi asemănătoare, ar trebui să vă puneți un semn de întrebare. Este obligatoriu ca oferta să includă informații clare despre condițiile și orele de muncă, salariul și orele suplimentare, asigurarea de sănătate, eventuale prime și bonusuri, cazare.„Am muncit șapte ani în Italia. Am lucrat la o firmă de fier forjat. Însă, la un moment dat, în plină criză, patronul nu a mai putut să ne țină pe toți. Ne-a disponibilizat pe trei dintre noi. Ne-a dat două salarii în avans și a spus că, atunci când se vor relua comenzile, ne va chema înapoi. Între timp, am căutat de muncă în Constanța, dar nu am găsit decât ca muncitor necalificat. Pentru că fratele meu era deja în Germania, am vrut să plec și eu acolo. Am găsit o firmă care trimitea bărbați la muncă în Germania și am semnat și eu cu ei un contract pentru curier. Mi s-a spus că voi primi un salariu net lunar de 1.000 de euro pe lună și bonusuri atractive pentru muncă peste program și în week-end. Totul a fost bine în primele două luni. Nu am luat nici primă, deși lucram uneori și 12 ore pe zi. La salariu am primit așa cum semnasem, 1.000 de euro în mână, dar întotdeauna cu întârzieri de câteva zile. După două luni, munceam de dimineață până seara și primeam o dată 400 de euro și încă o dată 400 de euro. Când am întrebat de ce s-a tăiat din salariu, mi s-a spus că ne vor da banii luna următoare. Dar nu a fost așa. Cinci luni am tot târâit-o cu 700 - 800 de euro pe lună. Când am cerut concediu ca să plec acasă, mi s-a spus că sunt concediat și că nu mai primesc niciun ban din urmă, am fost chiar amenințat cu bătaia”, ne-a povestit Romeo S., din Constanța.Bărbatul a plecat de la firma cu pricina și a putut să o ia de la capăt numai datorită fratelui său, care i-a oferit și casă și mâncare. Dar mulți alți constănțeni trăiesc adevărate drame peste hotare.Dacă ați găsit un loc de muncă în străinătate, printr-o firmă specializată, nu plecați fără să semnați contractul de muncă. Acesta trebuie să fie redactat în limba română, ca să înțelegeți tot ce este prevăzut în el. „În contract, trebuie să găsiți programul de lucru, cheltuielile legate de cazare, masă și transport, zilele libere și con-cediu, precum și salariu. Fiți atenți dacă salariul propus este brut sau net. Dacă se vorbește despre un salariu brut, ceea ce este foarte probabil, din suma res-pectivă vor fi oprite impozitele și con-tribuțiile la stat. La final, puteți primi în mână chiar și jumătate din salariul brut trecut în contract”, ne sfătuiește Raluca Pop, reprezentantul unei firme de pla-sare muncitori în străinătate.Dacă doriți să evitați eventualele neplăceri, puteți apela la Departamentul Eures din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța. Acolo aveți la dispoziție și o ofertă bogată de locuri de muncă peste hotare, dar și consiliere privind contractul.