Tensiuni la RATC! Şoferii ameninţă cu greva foamei pentru a primi salarii mai mari

Tensiuni la RATC! Șoferii amenință cu greva foamei pentru a primi salarii mai mari

Mai mulți șoferi ai Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța au protestat, ieri, în fața Primăriei Constanța, cerând salarii mai mari și eliminarea concurenței neloiale din partea microbuzelor maxi-taxi. Oamenii sunt nemulțumiți că nu își pot întreține familiile din cei aproximativ 1.700 de lei cu care ajung acasă lunar și spun că responsabilitatea transportului de persoane este foarte mare în comparație cu remunerația.„Noi avem printre cele mai mici salarii din țară. Avem un oraș de nivelul Clujului, dar salarii la jumătate. Sunt regii chiar și din orașe mai mici, dar cu salarii mai mari”, ne-a declarat liderul Sindicatului Profesional al Transportatorilor și Activităților Conexe, Bogdan Gheorghe, șofer în cadrul RATC Constanța.Potrivit acestuia, salariile de încadrare ale șoferilor și mecanicilor sunt cuprinse între 1.600 - 1.650 lei, dar un șofer nu pleacă acasă cu mai mult de 1.700 - 1.800 de lei, chiar și cu ore suplimentare.„Toți spun că au intenții bune cu noi. Primăria ne-a promis încă de anul trecut o soluție, dar nu s-a făcut nimic. Nu mai putem să așteptăm. Avem familii, nu mai putem să stăm la 40 de ani să ne întrețină părinții, avem colegi cu copii, nu se pot descurca cu banii aceștia. Vara, când am lucrat trei week-enduri într-o lună și cu 32 de ore suplimentare, tot nu am luat 2.000 de lei. Avem răspundere mare, nu avem week-end, când oamenii stau la terasă și se plimbă, noi muncim. Ne trezim la 3 dimineață, când toată lumea doarme și mergem pe autobuz”, ne-a mai spus liderul de sindicat.Supărați pe maxi taxiDe asemenea, angajații RATC reclamă concurența neloială a transportatorilor maxi taxi.„Solicităm trecerea lor în legalitate, pentru că la momentul actual nu au niciun temei legal. Folosesc traseele noastre în proporție de 100 la sută, foarte mulți dintre șoferi nu au cărți de muncă sau dacă au, au trecute două, patru ore, chiar dacă lucrează de dimineață până seara. Nu au grafice, nu au foi de parcurs, nu respectă nicio regulă. Mulți șoferi de la noi merg și muncesc acolo în timpul liber pentru a face un ban în plus”, a mai spus Bogdan Gheorghe. Protestatarii au depus un memoriu la Primăria Constanța, în care și-au expus nemulțumirile. Printre altele, cer și internalizarea angajaților de la Clean Control, firma care se ocupă de depistarea și sancționarea călătorilor frauduloși.„Angajații de la Clean Control au fost angajați ai RATC. Dacă s-ar întoarce în regie acest serviciu, s-ar face economii, plătind doar salariul, nu și serviciile către firma Clean Control. De asemenea, patrimoniul care a aparținut regiei și a fost dat celor de la Clean Control în administrare ar trebui să revină la regie”, se arată în memoriul înaintat primarului Constanței.„Nu vrem să astupăm găurile din RATC cu înghețarea salariilor noastre!“Șoferii au mai spus că au luat legătura cu conducerea regiei, însă li s-a spus că nu există resurse pentru creșterea salariilor.„Cu conducerea am discutat de multe ori, noul director se arată dispus la discuții, dar nu ne poate ajuta cu nimic, pentru că a preluat RATC cu o situație dezastruoasă din punct de vedere financiar. Suntem conștienți că regia are datorii foarte mari, dar ele nu au fost generate de noi, șoferii. Conducerea RATC nu are de unde să ne dea bani dacă primăria nu ne ajută. Aceste probleme financiare au însă alte cauze și nu vrem să le astupăm noi prin înghețarea salariilor noastre. Dacă nu vom fi luați în seamă, vom avea alte pichetări, vom ajunge și la alte forme de protest, chiar la greva foamei. Nu putem face grevă, pentru că nu suntem sindicat reprezentativ. Colegii noștri din sindicatul reprezentativ au spus că vor merge la negocieri”, a completat liderul de sindicat Bogdan Gheorghe.Contactat telefonic, directorul general al RATC, Bogdan Niță, ne-a confirmat că salariile de încadrare ale șoferilor sunt mici. Însă a spus că aceștia au beneficiat deja pe parcursul anului 2017 de două creșteri salariale.„În luna mai 2017, a fost aprobată o majorare a salariilor cu aproape 15 la sută, după care a crescut cuantumul tichetelor de masă, de la 9,54 la 14 lei. Deci, în decurs de șase luni putem vorbi de două creșteri salariale. În perioada următoare vor fi demarate negocierile pentru un nou contract colectiv de muncă și orice alte majorări vor fi discutate pe baza acestuia”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul general al RATC Constanța.