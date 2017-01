Tensiometre, cântare şi rulete vorbitoare pentru nevăzători

Tensiometre, cântare și rulete vorbitoare pentru nevăzători

Femeile nevăzătoare pot pregăti cea mai delicioasă prăjitură fără niciun ajutor din partea celorlalți. Cu ajutorul cântarului de bucătărie vorbitor, care măsoară făina la gram, ele își pot cântări orice ingredient al unei rețete de succes. De asemenea, nevăzătorii nu mai trebuie să se deplaseze până la medic pentru a-și lua tensiunea. Cu ajutorul unui tensiometru vorbitor, ei își pot afla valorile tensiunii. După calculatoarele adaptate pentru nevăzători, au apărut aparate de măsurat tensiunea, de verificat bateriile, cântare de bucătărie și de baie, aparat de măsurat tensiunea și ruleta vorbitoare. Cine își permite să le procure își face viața mult mai ușoară. Dependența persoanelor cu dizabilități față de familie sau față de cei apropiați se diminuează considerabil. Un aparat de verificat bateriile costă 30 de euro. Fiecare baterie se verifică separat, ne-a mărturisit Petru Pop Șpan, președintele Asociației Nevăzătorilor din Constanța. Dacă aparatul piuie de trei ori înseamnă că bateria este ful, dacă piuie de două ori, bateria este plină pe jumătate, iar dacă piuie o singură dată, nevăzătorul știe că bateria este spre termi-nare. Aparatul de măsurat de tensiune poate avea trei utilizatori. Informațiile se stochează și, astfel, se poate afla care a fost valoarea tensiunii pe care unul dintre membrii familiei a avut-o în urmă cu mai multe zile. Tensiometrul vorbitor are nu mai puțin de 300 de memorii. De asemenea, aparatul are mai multe utilități: primul buton din dreapta îți indică ora, iar cel de-al doilea, data. Dacă apeși un alt buton, poți în intra în meniu și alege opțiunea dorită. După ce se stabilește valoarea tensiunii, informația se poate stoca în memoria aparatului. În acest fel, se pot urmări variațiile de tensiune, fapt care ajută mult atunci când ești examinat de un medic. Un astfel de aparat „Sweet Heart“ costă 156 de euro. Cum numără orbii banii? Nici numărarea banilor nu mai este o problemă pentru un nevăzător. O folie de plastic cu semne ale alfabetului Braille în care se împăturește o bancnotă, și nimeni nu mai poate păcăli un orb. Pe partea stângă a foliei sunt încrustate un punct, 10 puncte și 100 de puncte, iar în dreapta 5, 50, respectiv 500 de puncte. Acestea corespund valorii bancnotelor. Lui Petru Pop Șpan, recunoașterea unei bancnote de 10 lei i-a luat câteva secunde. Un cântar de baie care îți spune greutatea corporală costă 86 de euro. O atingere a cântarului cu un picior te anunță că este pregătit pentru a te cântări. Gram cu gram, cântarul îți măsoară greutatea. Aparatura este importată din Austria și Germania. Președintele Asociației Nevăzătorilor din Constanța ne-a spus că aparatele se aduc doar la comandă, prin intermediul asociației.Femeile nevăzătoare pot pregăti cea mai delicioasă prăjitură fără niciun ajutor din partea celorlalți. 