TELEKOM FACE ANGAJĂRI în toate oraşele. Iată ce se caută

TELEKOM FACE ANGAJĂRI în toate orașele. Iată ce se caută

Ştire online publicată Marţi, 16 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Romtelecom și Cosmote au trecut sub un nou brand, TELEKOM. Compania deținută de nemții de la Deutsche Telekom au sute de joburi disponibile în toată țara.TELEKOM angajează în toate orașele Agenți de vânzări - Segment Rezidential, potrivit anunțurilor de angajare postate pe eJobs.ro. Postul este cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Transportul pe teren e asigurat de angajator.Cerințe minime:- minim studii medii si aptitudini de operare PC- bune abilitati de comunicare si capacitate de lucru in echipa- orientare catre rezultate si disponibilitate de munca in terenTELEKOM recrutează și Reprezentant Vanzari Corporate în Suceava, Baia Mare, Bistrita, Brasov, Alba Iulia, Timișoara, Ploiesti, Galati, Pitesti și alte orașe. Condițiile de angajare Studii: Studii medii; studiile comerciale in domeniul comercial/tehnic constituie avantaj.Experiență în muncă: Experiență minim 1 an în domeniul comercial-vânzări sau domeniul IT/telecom constituie avantajCunoștințe, Aptitudini & Abilități: Orientare spre rezultate; Automotivare;Proactiv; Inițiativă; Creativitate;Bune abilități de comunicare;Abilități de ascultare;Tehnici de vânzare;Cunoștințe de limba engleză;Bune cunoștințe de operare PC;Disponibilitate de a călători.Permis de conducere categoria B (fără incidente);