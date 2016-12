Telefonul Copilului răspunde şi mămicilor

Telefonul Copilului răspunde și mămicilor

Propunându-și să ofere tinerelor mame informații despre îngrijirea nou-născutului, ajutându-le să înțeleagă mai ușor nevoile acestuia, demersul se va desfășura, începând cu luna aceasta, în 175 de ma-ternități din țară. „Campania lansată astăzi a fost realizată cu sprijinul Geometry Global și reprezintă o continuare firească a preocupării Asociației Telefonul Copilului față de nevoile copiilor și, bineînțeles ale mamelor. Nevoia de informare este una dintre ele, astfel că întrebările își pot găsi răspuns printr-un simplu apel către 116.111. Având astfel grijă de mame, avem grijă de copii!”, a declarat Cătălina Florea, director executiv al Asociației Telefonul Copilului. Fiecare mamă știe că bebelușul său are nevoie de ea permanent, dar și că soțul său are nevoie de ea, că trebuie să se ocupe în continuare de treburile casnice, iar în același timp i se cere să se întoarcă mai repede la birou. Așa încât trebuie să facă față cumva tuturor acestor nevoi, chiar dacă uneori simte că e la capătul puterilor. Telefonul Copilului 116.111 vine să o asculte și să-i ofere sfaturile de care are nevoie pentru a trece mai ușor prin perioada de acomodare. La Telefonul Copilului 116.111 răspund asistenți sociali și psihologi pregătiți să răspundă tuturor situațiilor legate de problemele cu care se confruntă copiii. Aspectele pentru care orice mamă din România poate să contacteze linia telefonică de asistență 116.111 sunt, pe lângă informațiile tradiționale legate de protecția drepturilor copilului și a familiei, următoarele: dezvoltarea relației copil - părinte sau părinți pe etape de vârstă, dez-voltarea abilităților de viață ale copiilor de-a lungul etapelor de dezvoltare, educația copiilor încă din stadiul de bebeluși, depresia post-partum, iar din punct de vedere juridic, mamele pot obține informații în concordanță cu legislația în vigoare referitoare la: obținerea certificatului de naștere, concediul pre și post natal, concediul maternal, indemnizația de creștere a copilului, concediul paternal, dar și orice alte informații din spectrul protecției drepturilor copilului și familiei.În anul 2013, la linia telefonică de asistență gratuită 116.111 au be-neficiat de informare și consiliere specializată 2.176 de mame, iar situațiile pentru care au sunat au făcut referire la abuz asupra copiilor (660 de situații), consiliere juridică (318 situații) și consiliere psihologică (304 situații). Referitor la problemele legate de abuz, mamele au sesizat în principal violență fizică (41.97%), abuzul emoțional (26.53%) sau forme ale abuzului sexual și trafic de minori (11.81%). În ceea ce privește consilierea ju-ridică, în procentaj de 58.49%, mamele au sesizat situații de încre-dințare a copilului, dreptul la vizită, părăsirea țării cu un minor, recunoașterea paternității, dreptul copilului la pensie alimentară, menținerea legăturilor personale, iar în procentaj de 41.51%, dreptul la concediul de creștere a copilului, indemnizația de creștere a copilului până la un an, respectiv doi ani, drepturile copilului privind alocația de stat, înregistrarea tardivă a nașterii, obținerea certificatului de naștere, pensia de urmaș a copilului. Consilierea psihologică solicitată de mame s-a axat pe dezvoltarea relației copil - părinte/părinți (85.52%), dar și pe consiliere privind depresii, tulburări de comportament, anxietăți ale copiilor (14.48%).