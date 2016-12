ŢEAPA VECTRA. Oamenii şi-au strigat disperarea în faţa Prefecturii

ȚEAPA VECTRA. Oamenii și-au strigat disperarea în fața Prefecturii

Mulți dintre noi muncim o viață întreagă pentru a ne face o casă, un cămin unde să ne creștem copiii, un loc pe care să îl numim „acasă”. Asta au vrut și 300 de constănțeni în anul 2005, atunci când au dat avans firmei de construcții Vectra pentru a ridica mai multe blocuri de apartamente. Nici până în ziua de astăzi acei oameni nu s-au mutat în apartamentul visat. Mai mult decât atât, au rămas fără bani, iar în locul blocurilor sunt doar niște gropi imense de pământ.Fără case, fără speranțe și cu lacrimi în ochi, păgubiții grupului de firme Vectra, care le-au luat banii și apoi au intrat în insolvență, au ieșit ieri în stradă, în fața Prefecturii Constanța. Au ajuns la capătul răbdării și își caută dreptatea, cu orice preț. Și-au strigat disperarea, alături de copiii lor, sătui de indiferența autorităților locale și a justiției.„Am spus că nu ne dăm bătuți, așa cum speră ei. Vrem doar casele noastre, ceea ce am plătit, nu vrem altceva”, ne-a spus unul din protestatari, cu un banner pe care scria „Vectra, unde-i casa mea?”.300 de familii lăsate în stradăPeste 300 de familii s-au lăsat încântate de ofertele dezvoltatorului imobiliar, plătind în avans sume cuprinse între 35.000 și 40.000 de euro pentru un viitor apartament. După trei ani, în locul cartierului mult visat se căscau doar niște gropi, iar firmele din cadrul grupului Vectra intrau una după alta în insolvență, lăsând în urmă o gaură de 12 milioane de euro.Plătesc rată pentru un apartament neconstruitPoveștile lor sunt triste, majoritatea păgubiților fiind familii tinere, cu copii și rate la bancă.„Eu am fost păgubită cu 50.000 de euro, la care plătesc rată la bancă. Am copil mic, căruia nu am unde să-i ofer o casă. Am făcut nenumărate memorii la toate instituțiile, inclusiv la primarul Radu Ștefan Mazăre, pentru că îi cunoaște pe cei implicați în firmele Vectra, dar nu ne bagă în seamă. Casele noastre sunt în stadiul de groapă, iar banii noștri s-au dus pe campanii electorale, la momentul respectiv”, ne-a declarat Liliana Iosif.Oamenii spun că, în ciuda tuturor apelurilor lor, nimeni nu i-a convocat la un dialog, nimeni nu le-a spus nimic. Mai mult decât atât, judecarea dosarului nr. 55/P/2010 este în permanență tergiversată.Oamenii s-au constituit într-o asociație și sunt hotărâți să-și continue protestele până când își vor primi apartamentele pe care le-au plătit în urmă cu mulți ani.