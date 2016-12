Ţeapă cu locuri de muncă în Germania. Bani făcuţi pe seama oamenilor disperaţi!

Țeapă cu locuri de muncă în Germania. Bani făcuți pe seama oamenilor disperați!

Mirajul unui loc de muncă în străinătate, plătit în euro, și lipsa unei alternative în țară îi face pe mulți constănțeni să uite de riscul de a fi păcăliți de persoane fără pic de bun simț și de scrupule. Încă mai sunt firme care profită de disperarea unor oameni și care le promit „marea cu sarea“, le cer bani înainte să se vadă plecați la muncă, îi duc cu vorba și apoi îi lasă cu ochii în soare.Asta a pățit, luna trecută, constănțeanul Ionuț Manda, care, după ce a plătit 580 de lei, cu promisiunea că va pleca în numai câteva zile la muncă în Germania, a așteptat apoi zile în șir un semn de la firma de recrutare. Acest semn nu a venit nici în ziua de astăzi; mai mult decât atât, acum i se spune că nu întrunește condițiile și că nu i s-a găsit încă un loc de muncă.„Soțul meu a aflat de firma Direct Job Placement din București, care organizează plecări către Germania. A mers la ei, a vorbit cu ei, i-au spus că i-au găsit un loc de muncă în montări panouri solare și că va pleca pe 24 iunie. Nu ne-am pus un semn de întrebare că ei cereau bani pentru acte. Ne-au spus că este vorba despre 580 de lei și că trebuie să-i dăm atunci, în ziua respectivă, pentru a face rezervarea. Am plătit și ne-au dat două facturi pentru prestări servicii. Apoi au spus să așteptăm să fim sunați pentru a ni se comunica ora plecării. A trecut ziua respectivă, apoi a sunat soțul meu și i-au spus că nu s-a semnat viza medicală și l-au mai amânat încă o săptămână. Săptămâna următoare iar am așteptat să sune, dar nu au dat niciun semn”, ne-a povestit Adriana Manda, soția bărbatului păcălit.În cele din urmă, bărbatul s-a dus din nou la București să le ceară socoteală reprezentanților firmei despre această întârziere și a cerut să vadă contractul.„I s-a răspuns că facturile primite țin loc de contract și că să mai aștepte. Dar sunt oameni care au și de jumătate de an actele la ei și nu au plecat încă. Am făcut apoi verificări și pe internet și am găsit lucruri urâte despre ei. Este o înșelătorie cu acte”, mai spune Adriana Manda.Prea frumos ca să fie adevăratAm sunat și noi la firma Direct Job Placement, să vedem dacă ni se cere comision sau alți bani pentru intermedierea recrutării. Așa am aflat de la o femeie, pe nume Adriana, că „firma lucrează legal, cu acordul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și că are contracte directe cu diferiți angajatori din Germania”. Ni s-a propus, rapid, un loc de muncă la spații verzi, „cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, concediu de 21 de zile pe an, plătit, salariu de 1.500 de euro net, cazare gratuită în apartamente de trei camere, câte două persoane în cameră, program de luni până vineri, cu opt ore de muncă pe zi, și ore suplimentare plătite”. Tot Adriana ne-a spus că, dacă avem copii minori, putem primi alo-cația de stat din Germania, „adică 200 de euro, din care se scad alocația de stat din România”. „Dacă soțul dumneavoastră învață rapid limba germană, poate să fie promovat și să ajungă șef de echipă”, a plusat reprezentanta firmei Direct Job Placement.„Sunt niște escroci!“Deși totul suna prea frumos ca să fie adevărat, am făcut jocul angajatei și am întrebat cu ce acte să mergem la București. „Trebuie să veniți chiar mâine, pentru a face cât mai repede rezervarea locului. Contractul se încheie la București și, după încheierea contractului, se achită transportul și actele. Plecarea este pe 29 iulie, de la Autogara Constanța, cu autocar Atlassib. Soțul dumneavoastră va ajunge pe 31 iulie în Germania și pe 3 august va începe munca”, ne-a spus foarte entuziasmată femeia. Însă, când am întrebat-o în ce localitate va lucra, s-a fâsticit, după care a răspuns ezitant - Stuttgart.Revenind la bani, am cerut lămuriri despre sumă. Așa am aflat că este vorba despre 580 de lei, în care ar trebui să intre costul actelor și al transportului. Aceeași sumă pe care o plătise și Ionuț Manda cu o lună în urmă. Însă, pe facturile acestuia scrie numai „Prestări servicii”, fără să apară ceva despre contravaloarea transportului până în Germania. Practic, el a plătit numai consilierea și informațiile. Factura este semnată de Iuliana Mariana Ciocâlteu.„Noi ne-am păcălit, între timp soțul meu și-a găsit de muncă în Constanța, suntem bine. Dar vreau să știe oamenii să nu se ducă la această firmă. Se duc oameni amărâți, care nu au după ce să bea apă, ca să aducă un ban pentru copii, fac sacrificii ca să plătească drumul și serviciile lor și apoi sunt lăsați cu ochii în soare. Sunt niște escroci!”, a concluzionat Adriana Manda.Nu vă încântați de ofertele unor firme neserioase!Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța spun că, din păcate, există multe cazuri de persoane păcălite de firmele de recrutare.„Noi îi sfătuim pe toți cei care vor să muncească în străinătate să se documenteze foarte bine înainte și să nu se încânte de ofertele unor firme neserioase. Posturile propuse prin portalul Eures sunt sigure și noi îi consiliem și mediem relațiile dintre ei și angajatori”, a precizat Elena Pană, consilierul Eures din cadrul AJOFM Constanța.