Te-ai debranşat de la RADET? Rişti să plăteşti taxă de poluare

Iar incepe circul.Madam ziarista,care sustine sus si tare ca scrie liber pentru un ziar liber o face lata.Pai "doamna ziarista",daca spui ca va fi o taxa de poluare pentru centralele de apartament,asta inseamna ca este pentru toate centralele cu gaz,nu?CET-ul prepara agentul termic cu gaz,deci(ca suntem romani) CET-ul va avea si el o taxa de cos.Ei acum i-acum.Cine crezi ca va plati taxa pe cos a CET-ului?Intereseaza-te si tu si da macar niste valori estimative,daca nu poti sa le dai scrie despre altceva si nu baga lumea in sperieti,pentru ca tu ai luat clar partea RDET-ului.Articolul "trage tare"pentru ramanerea constanteanului la RADET.Clar se vede asta.De cand este in Constanta scandalul cu debransarile scrieti doar articole favorabile RDET-ului.Nimeni nu-l intraba in fata pe popa liviu de ce ne vinde gigacaloria asa scump,care sunt costurile reale ale regiei de distributie,ce salarii au angajatii si mai ales conducerea si intrebarea intrebarilor:de ce are centrala pe gaz si el si fagadau ca de ceilalti smecheri din primarie nu ma mai intereseaza. Ce scrieti voi in ziarele locale sunt doar informari pe care le stie toata lumea dar nimeni nu vorbeste.O adevarata ancheta jurnalistica despre ceva ce doare pe fiecare locuitor al orasului asta nenorocit nu am vazut.Si dupa cum merg lucrurile nici nu o sa vedem.Totul este la comanda.Si da orasul Constanta primeste cu coruptia.