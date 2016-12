Taximetriştii fac legea în Gara Constanţa. "Degeaba promovăm România turistică şi ne comportăm ca nişte ţepari!"

Taximetriștii fac legea în Gara Constanța. "Degeaba promovăm România turistică și ne comportăm ca niște țepari!"

Sute de turiști români sau străini vin zilnic cu trenul în gara Constanța cu speranța unei vacanțe liniștite și pline de distracție. Nici nu coboară bine din vagon și sunt luați pe sus de taximetriști insistenți, gata să le smulgă bagajele din mână și să-i vâre cu forța în mașină. Tarifele sunt și ele alese în funcție de ce limbă vorbește turistul, cum este îmbrăcat și câte geamantane are. La final, pasagerii ajung să plătească de două sau chiar de trei ori cursa, iat taximetristul se întoarce la gară în căutarea de noi victime.Un constănțean a povestit pe Facebook cum a asistat la încercările mai multor taximetriști să suprataxeze un grup de 33 de cercetași germani, care voiau să ajungă în nordul stațiunii Mamaia. „14.07.2016, ora 23,30, gara Constanța. Nu mai sunt mijloace de transport în comun (oraș turistic, trenuri de noapte…). Un grup de cercetași din Germania intenționa să ajungă în campingul GPM. Mi-am dat seama că sunt «pierduți». Am auzit tarife de 80 - 100 de lei, deși o cursă până acolo costa maximum 35 de lei, la ora respectivă”, a relatat Virgil Cezar. Acesta a vorbit cu cercetașii și le-a explicat că tariful este prea mare. A urmat un schimb dur de replici cu taximetriștii supărați că le suflase clienții. Ulterior, a apelat la o firmă de taxi, care a aplicat cel mai mare tarif, deși nu urcau mai mult de trei persoane în mașină.Tariful maxim legal este de 3,5 lei pe kmAstfel de scene, ce nu au nicio legătură cu civilizația într-un oraș turistic, se petrec chiar și de mai multe ori pe zi în Gara Constanța. Unii turiști se prind repede, probabil că sunt pățiți, alții însă sunt victime sigure. Prea puțini sunt prudenți, întreabă înainte tariful, cer taximetristului să pornească aparatul și solicită bonul la coborâre.Autoritățile locale spun că fac controale permanente, însă problema tarifelor practicate este destul de spinoasă. „Tariful maxim decis prin hotărâre a Consiliului Local este de 3,5 lei pe kilometru. Dispeceratele companiilor de taxi stabilesc fiecare tariful practicat, însă nu mai mare de 3,5 lei. Taximetriștii, chiar dacă au obligația de a fi conectați cu un dispecerat, nu au și obligația de a practica tariful de 1,79 de lei pe kilometru. Toate tarifele trebuie afișate pe portierele mașinii și șoferul trebuie să aibă afișată o listă de prețuri cu tarifele de zi și de noapte”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța, Ionela Halciuc.Cum poți dovedi că ai fost înșelatPotrivit acesteia, Poliția Locală are o echipă care face în permanență controale în diferite zone. „Problema este că Poliția Locală controlează și aplică sancțiuni dacă se constată lipsa documentelor și dacă nu sunt respectate locurile de parcare. Însă, în ce privește tarifele, cât nu există un document care să ateste că tariful a fost mai mare decât cel afișat, Poliția Locală nu are ce să facă. Aceștia ar trebui să aibă o dovadă clară”, a completat reprezentantul Primăriei Constanța.În cazul în care considerați că ați fost păcălit de un taximetrist, puteți face o sesizare la dispeceratul Poliției Locale. Numărul de telefon este 0241/488.205, iar programul este permanent.„Nu doar taximetriștii strică imaginea turismului, ci toți facem asta!“Din păcate, însă, prea mulți turiști fac cunoștință cu municipiul Constanța într-un mod extrem de neplăcut și cu siguranță nu vor mai reveni și data viitoare. „Eu știu tarifele practicate în Constanța și cum să fac să nu plătesc dacă sunt suprataxat. Un turist (străin sau român) nu știe. Gândiți-vă că sunt obosiți după un drum lung, în-afara zonei lor de confort, debusolați etc. Știu ei să păstreze bonul sau să sune la poliție/OPC? Nu doar taximetriștii strică imaginea turismului, ci toți facem asta. De la RATC, care nu asigură niște linii de transport după ora 23,00, până la cei care au afaceri legate de turism. Degeaba promovăm România turistică și ne comportăm ca niște țepari”, conclu-zionează constănțeanul.