TAXE ÎN PLUS PENTRU ROMÂNI, DIN 2017. Cu ce schimbări vine noul an

Ştire online publicată Vineri, 30 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Salariații, pensionarii și persoanele fizice autorizate care câștigă venituri suplimentare din dobânzile aferente depozitelor bancare, din dividende, acțiuni bursiere sau drepturi de proprietate intelectuală vor fi taxați, de la 1 ianuarie, cu 5,5% în plus reprezentând contribuția pentru sănătate, însă impozitarea este plafonată la echivalentul a cel mult cinci salarii medii pe economie, calculată pe un an, informează News.ro.În cazul depozitelor și conturilor bancare, al acțiunilor și drepturilor de proprietate intelectuală, veniturile suplimentare vor fi astfel impozitate cu 21,5%, contribuția pentru sănătate (CASS) adăugându-se la cota de impozitare a câștigurilor de 16%.Spre exemplu, la o sumă economisită de 10.000 de lei într-un depozit bancar pe o perioadă de un an, la cea mai bună dobândă din piață, de 2,35%, deponentul ar avea un câștig brut de 235 de lei.Din această sumă se reținea până la finele anului trecut cota de impozitare de 16% aplicată la veniturile din dobândă, astfel că persoana rămânea cu un câștig de 197,4 lei. De la 1 ianuarie, se va scădea și contribuția CASS de 5,5%, venitul net din dobândă fiind de 184,4 lei.În schimb, pentru cea mai slabă dobândă practicată în piață pentru depozitele la un an, de 0,85%, câștigul brut ar fi fost de 85 de lei, din care deponentul ar rămâne cu 66,7 lei.Noua taxă nu are însă un impact semnificativ pentru sumele mici ținute în bănci.La o sumă economisită de 1.000 de lei timp de un an, cu cea mai mare dobândă, o persoană ar obține un venit suplimentar de 23,5 lei, din care va retrage la scadența depozitului 18,4 lei, în urma impozitării, pe lângă suma depusă. Până la 31 decembrie, ar fi câștigat 19,7 lei, fără contribuția CASS.Cei care obțin venituri din dividende vor plăti o cotă de 10,5%, după aplicarea contribuției pentru sănătate de la 1 ianuarie 2017, potrivit Codului Fiscal intrat în vigoare anul trecut.Din ianuarie 2016, impozitul pe dividende a scăzut de la 16% la 5%, în urma modificării Codului Fiscal, însă din acest an se adaugă CASS de 5,5%.Astfel, anul trecut a fost cel mai profitabil pentru acționarii care au primit dividende, întrucât au fost taxați cu cea mai mică cotă.Cei care vor încasa dividende în acest an vor da la stat 10,5% din câștig.Tot în Codul Fiscal a fost prevăzută plafonarea bazei de calcul a contribuției CASS la echivalentul a cel mult cinci salarii medii brute pe economie, scrie romaniatv.net