Taxă de urgenţă pentru rezolvarea mai rapidă a cadastrului

Taxă de urgență pentru rezolvarea mai rapidă a cadastrului

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a instituit pentru diversele cereri din partea populației tarife de urgență, informează postul de televiziune Realitatea TV. „Pentru soluționare în regim de urgență se plătește de patru ori mai mult, plus tariful normal. Ca timp de rezolvare a cererii, acesta va fi cu o treime mai scurt decât în cazul în care se plătește un tarif normal", a precizat Robert Tatu, directorul general al ANCPI. De exemplu, în cazul unui apartament se vor plăti 120 de lei, plus 480 de lei, pentru rezolvarea cererii în regim de urgență.