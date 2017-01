Taxa de protecţie a adus la bugetul local 3.500.000 de lei

Taxa de protecție a adus la bugetul local 3.500.000 de lei

Serviciul de Impozite și Taxe ne-a furnizat informațiile publice privind suma de bani încasată din colectarea taxei de protecție, reinstituită de Curtea de Apel Constanța în orașul Constanța. În 2007, din colectarea acestei taxe s-a strâns suma de aproximativ 2.000.000 de lei, iar în primele trei luni ale acestui an suma de 1.500.000 lei. Birul pus pe capul agenților economici nu ne-a ferit de hoți, de cerșetori. Prostituatele sunt la locul lor. În ciuda sumelor achitate an de an, nici agenții economici nu au scăpat de hoți. În fața Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța și în piața Griviței comerțul ambulant a devenit o afacere.