Târg de ONG-uri, la Constanţa. Cum poţi să devii voluntar

Târg de ONG-uri, la Constanța. Cum poți să devii voluntar

17 ONG-uri din domeniile educație, drepturile omului, artă, cercetare, protecția mediului, protecția animalelor, sănătate, sport, dezvoltare personală, antreprenoriat, dezvoltare economică și dezvoltare instituțională sunt prezente, începând de astăzi, la Târgul Expo ONG, găzduit de Maritimo Shopping Center.Este vorba despre Asociația Save the Dogs and other Animals, Asociația pentru promovarea educației creativ-ecologice și abilităților inovative CREATIVE+, Societatea de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin „Oceanic-Club”, Asociația Strategia Dezvoltării României - Regiunea Dobrogea, Junior Chamber International Constanța (JCI Constanța), Asociația Copiii Tuturor, Asociația United Hands România, Asociația TOMIS ANTIDROG, Asociația pentru cultură și educație DALI, Asociația Psihologilor și Psihopedagogilor PROCIVITAS (APP PROCIVITAS), AIESEC Constanța, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA), Sanasport, Grup Civic Baricada Verde, Centrul pentru Resurse Civice și Creative Life Association.Cu acest, prilej, tinerii din Constanța pot face cunoștință cu activitatea acestor organizații și pot alege să se înroleze voluntari.