Târg de joburi pentru muncitori cu „cârca“

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forțelor de Muncă din Constanța a organizat, vineri, bursa locurilor de muncă. Acțiunea este înscrisă într-un program gratuit care are ca obiectiv formarea a 200 de șomeri pentru a se integra pe piața europeană a muncii.Nouă agenți economici din Constanța au pus, vineri, la dispoziția șomerilor, 125 de locuri de muncă, dintre care doar șapte pentru absolvenții de studii superioare. Cel mai probabil, motivul pentru care studiile superioare nu constituie un avantaj pentru șomeri este faptul că aceștia sunt supra-calificați sau că solicită un salariu mai mare decât poate oferi angajatorul.Pe de altă parte, cei cu studii superioare preferă să caute un loc de muncă prin intermediul internetului sau să se deplaseze direct la sediile companiilor. "Persoanele cu studii medii se urnesc mai greu în căutarea unui loc de muncă, așa că trebuie încurajate. Unii poate nici nu au cunoștințele necesare de a aplica pentru un job", ne spune Mihaela Manole, șeful agenției locale a AJOFM Constanța.Ce oferte au avut angajatoriiFirmele constănțene au oferit posturi pentru manipulanți, vânzători comerciali, casieri, personal de serviciu, instalatori sanitar termici, zidari-faianțari, dulgheri-tâmplari, ingineri constructori și bucătari. "Angajatorii care vin aici au nevoie de forță de muncă", precizează Mihaela Manole. "Se discută la fața locului cu fiecare persoană referitor la condițiile de angajare a postului, urmând ca probabil în termen de o lună să se soluționeze angajarea".La ora 10.00, peste 60 de persoane așteptau în fața clădirii AJOFM de pe strada Soveja pentru a consulta ofertele angajatorilor. Cei mai mulți dintre șomeri s-au înghesuit să se angajeze ca vânzători, manipulanți sau bucătari. Marian Lăluț, de 56 de ani, a venit pentru un post de bucătar, după ce a urmat un curs gratuit de calificare oferit de Asociația Sigma. "Am obținut calificarea necesară și acum îmi încerc norocul pentru un post de bucătar", spune Marian Lăluț. Tinerii au venit și ei la sediul AJOFM în căutarea unui loc de muncă. Ro-bert Savu, de 22 de ani, mărturisește că acum aplică pentru prima oară pentru un job. "Vreau să depun cv-ul pentru un post de manipulant. Ar fi primul meu loc de muncă", afirmă Robert, care este de părere că orice tânăr ar trebui să fie conștient de necesitatea unui job și să vină din propria inițiativă la astfel de evenimente.Calificare în cinci meseriiBursa locurilor de muncă s-a desfășurat în cadrul proiectului "Activi în Europa", organizat de asociația Sigma Development Center, în parteneriat cu AJOFM Constanța și Asociația Psihologilor și Psihopedagogilor Procivitas. Programul este gratuit și oferă șomerilor și tuturor persoanelor în căutarea unui loc de muncă posibilitatea de a participa la cursuri de calificare autorizate de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților (CNFPA), la training-uri de dezvoltare profesională, dar și la o consiliere psihologică din partea unor specialiști.Managerul proiectului "Activi în Europa", Daniela Tudor, reprezentantul asociației Sigma, a declarat că programul este finanțat din fonduri europene și se derulează pe o perioadă de doi ani. "În această perioadă, îi calificăm pe cei interesați în cinci meserii diferite. Cei mai mulți dintre aceștia sunt înregistrați ca șomeri la AJOFM Constanța". Cele cinci calificări disponibile sunt pentru meseriile de bucătar, instalator instalații sanitare și gaze, îngrijitor bătrâni la domiciliu, baby-sitter și lucrător în comerț.Cursuri gratuite pentru salarii de până la 2.000 de euroProiectul a fost demarat în urmă cu un an și se derulează și în 2012, evenimentul de vineri fiind ultimul din cadrul activităților de anul acesta. Organizatorii intenționează să îi pună în legătură pe participanții care s-au calificat în primul an de proiect cu angajatorii care vor să beneficieze de salariați calificați și consiliați."Salariile variază în funcție de calificare. Acestea pot începe de la 500 de euro și pot ajunge până la 2.000 de euro", precizează managerul proiectului. În plus, participanții vor primi diplome recunoscute internațional prin programul european. "Oricine se califică în acest proiect poate să se angajeze, atât în România, cât și în spațiul european", mai aflăm de la Daniela Tudor. Mai mult, cursanții pot învăța gratuit limba engleză, iar cei care vor să lucreze pe vase de croazieră sau vase comerciale beneficiază de cursuri IMO fără niciun ban. Cât despre criteriile după care sunt aleși participanții, Daniela Tudor a afirmat: "Se ține cont de vârstă și de durata de stagnare în șomaj. Cu toate acestea, decizia finală este luată după studierea amănunțită a fiecărei aplicații în parte".Cei interesați să se califice gratuit sunt invitați să contacteze Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța.AJOFM Constanța a anunțat că la eveniment s-au prezentat 280 de persoane în căutarea unui loc de muncă. Dintre acestea, 132 au fost selectate de angajatori în vederea încadrării, iar 9 șomeri au fost încadrați pe loc.