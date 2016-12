"TĂRÂMUL FĂGĂDUINŢEI" pentru constănţeni

"TĂRÂMUL FĂGĂDUINȚEI" pentru constănțeni

Varianta unui loc de muncă peste hotare și chiar a unei vieți noi într-o altă țară le surâde multor constănțeni. Se pare că noul „tărâm al făgăduinței” este Marea Britanie, unde salariile sunt mai mari decât în restul Europei și vor fi ridicate restricțiile de muncă.Conform rezultatelor preliminare ale recensământului din anul 2011, aproape 20.000 de locuitori ai județului Constanța sunt plecați pentru o perioadă îndelungată în străinătate. Din aceștia, 12.861 de persoane provin din municipii și orașe, în topul zonelor cu cei mai mulți locuitori plecați fiind municipiul Constanța, cu 5,043 de persoane, orașul Năvodari, cu 3.330 de persoane și municipiile Mangalia (978 de persoane) și Medgidia (803 persoane). Și asta în condițiile crizei economice mondiale. Îndemnați de salariile comparabil mai mari și posibilitatea unui trai decent, constănțenii iau în calcul emigrarea, în următoarele luni. Mulți vor mai întâi să găsească un loc de muncă și apoi să se stabilească pentru o perioadă îndelungată sau chiar definitiv, peste hotare.Se pare că țara cea mai atractivă, în prezent, este Marea Britanie, unde, în ciuda traiului destul de scump, condițiile de viață sunt bune. „Acolo dintr-un salariu înțelegi ceva. Am prieteni care au plecat cu soțiile, au lucrat amândoi o perioadă, și-au făcut un rost, apoi au făcut câte un copil, primesc ajutorul de creștere și își permit ca mamele să stea acasă și au același nivel de trai. Dacă ești serios poți să ai un trai mulțumitor, cu tot ce îți trebuie, și chiar să faci și o vacanță două pe an. Aici muncești pe brânci pentru 1.000 de lei și plătești 600 de lei la întreținere, 200 de lei lumina și îți mai rămân 200 de lei. Pur și simplu nu ai cu ce să-ți crești și să-ți educi copiii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Paul, unul din miile de constănțeni care este hotărât să-și facă un rost în străinătate.Dispar restricțiile de muncăOdată cu ridicarea restricțiilor de muncă și trai în Marea Britanie, la finele lunii decembrie 2013, mulți constănțeni intenționează să plece acolo. De altfel, autoritățile britanice au început deja să se îngrijoreze de ceea ce numesc „fluxul” de emigranți ce va sosi în regat din ianuarie 2014. Cifrele sunt estimate, pentru emigranții din România și Bulgaria, undeva la 425.000 de persoane. Se anticipează chiar probleme pe piața caselor și a chiriilor, dar și a ajutoarelor sociale. Restricțiile pentru cetățenii români și bulgari vor fi ridicate pe 31 decembrie 2013.Ajutoare sociale consistenteConform legislației în vigoare, femeile care aduc pe lume un copil în Marea Britanie pot beneficia de unul dintre cele două ajutoare principale, acordate înainte și după nașterea unui copil: Statutory Maternity Pay sau Maternity Allowance. În cazul în care nu îndeplinești condițiile pentru nici unul din cele două ajutoare poți beneficia de Employment and Support Allowance. Rata standard pentru primele două tipuri de beneficii este de 128,73 de lire sterline pe săptămână sau 90 la sută din media săptămânală a salariului primit, dacă suma astfel rezultată este mai mică decât rata standard.În situația în care nu se îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru cele două beneficii se poate obține Employment and Support Allownace, pentru o perioadă de numai opt săptămâni. De asemenea, mai există și un ajutor de 500 de lire sterline, intitulat Sure Start Maternity, pentru primul nou-născut, pentru părinții care mai beneficiază de alt sprijin din partea statului britanic.1.000 de lire pentru o bonă, 4.000 pentru o dansatoareÎn ce privește oferta de locuri de muncă, aceasta este destul de diversificată. În general, se caută bone, îngrijitori persoane vârstnice, personal hotelier și restaurante, bucătari, agenți de vânzări, taximetriști, asistente medicale, dar și animatoare și dansatoare. Salariile diferă, în funcție de timpul de lucru, dar și de pregătire și experiență. În general, o bonă sau îngrijitorii d bătrânilor câștigă între 800 și 1.000 de lire sterline într-o lună. Ospătarii, chelnerii pot ajunge și la 1.200 de lire sterline pe lună, iar dansatoarele și la 4.000 de lire sterline pe lună.