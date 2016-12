Sute de locatari din Faleză Nord acuză RADET-ul că le dă apă caldă cu porţia

Sute de locatari din Faleză Nord acuză RADET-ul că le dă apă caldă cu porția

Faleză Nord este unul dintre cele mai selecte cartiere ale Constanței. Însă, înafară de privilegiul de a vedea marea de la fereastra apartamentului, mulți locatari ai zonei se plâng că primesc apă caldă cu porția și că nu au unde să-și parcheze mașinile. Blocurile de pe strada Pescarilor sunt printre ultimele „capodopere” ale epocii ceaușiste. Deși au o arhitectură mult mai reușită decât multe dintre „surorile” lor din alte cartiere, semn că răposatul dictator a anticipat potențialul zonei, sunt la fel de înghesuite unele într-altele. Pe lângă lipsa locurilor de parcare, mai nou, locatarii se plâng că nu primesc apă caldă decât la anumite ore și nici atunci nu este suficient de fierbinte pentru a face un duș. Locatarii a peste 180 de apartamente din MZ-urile de pe strada Pescarilor sunt convinși că Regia Autonomă de Distribuție a Agentului Termic (RADET) Constanța le dă apă caldă cu porția. Prin Asociația de Proprietari nr. 437, ei au înaintat deja o adresă la RADET, însă, deocamdată, nu au primit niciun răspuns. „Am trimis o adresă acum o lună și jumătate, în care le spuneam reprezentanților regiei, că, de aproximativ trei-patru luni de zile, în loc de apă caldă, fierbinte, la robinetele noastre curge apă aproape rece. Dar nu ne-au răspuns nici până acum. Am fost și la punctul termic, dar maistrul Nedeleanu a spus că ei ne dau apă caldă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Asociației de proprietari, Gheorghe Leonte. „Se oprește pompa de recirculare a apei” Acesta crede că, la mijloc este, de fapt, o măsură a RADET-ului de a furniza apă caldă cu program. „Pentru că punctul termic este automatizat, este suficient să apeși un buton și să se oprească pompa de recirculare a apei. Acest lucru se poate face direct din pupitrul de comandă al RADET. Necirculată, apa rămâne pe țeavă și se răcește, formând un dop. Ei spun că pro-gramul este non-stop, dar temperatura apei este de doar 25 grade Celsius, deși ar trebui să fie de 45 de grade. O arată termometrele automatizate din subsolul blocurilor”, a mai spus Gheorghe Leonte. 29,23 de grade, în loc de 45 de grade În cursul zilei de joi, 8 aprilie, ne-am deplasat la fața locului. La una dintre scările blocului MZ6, la ora 12,00, temperatura indicată pentru apa de pe tur era de 29,23 grade Celsius. La o altă scară, la MZ11, la ora 12,05, apa ajungea la 37,5 grade Celsius. Așadar, nicidecum cele 45 de grade prevăzute în contractul dintre RADET și Asociația de proprietari. „RADET-ul nu vrea să recunoască, dar este un program secret pentru furnizarea apei calde: dimineața, între 5 și 8,30, la prânz, între 12,30 și 14,30 și după amiaza de la 16,30 la 21,00. Atunci dau apă la temperatura normală. În rest, opresc pompa de recirculare și apa se răcește. Noi am petrecut Paștele fără apă caldă. Nu am avut nici vineri (n.r. 2 aprilie), nici sâmbătă (n.r. 3 aprilie), nici duminică (n.r. 4 aprilie), nici luni (n.r. 5 aprilie). Nu este normal așa ceva”, a mai adăugat președintele asociației. „Sunt minciuni“! La punctul termic nr. 31, care deservește zona respectivă, lucrătorul RADET Mihai Laurențiu a dezmințit acuzele locatarilor. „Sunt minciuni. Acolo a fost cap de coloană. În blocurile respective sunt bătrâni mulți și vor să facă economie. Trebuie să o lase să curgă mai mult până vine apă caldă. Punctul termic este automatizat. Noi doar supraveghem, iar programul pentru furnizarea apei calde este non-stop”, ne-a precizat reprezentantul RADET. Același punct de vedere l-am obținut și de la purtătorul de cuvânt al Regiei, Florin Rugină: „Este posibil să existe unele probleme, pentru că sunt capăt de coloană și apa să nu ajungă la locatari cu temperatura care trebuie. Însă, deocamdată, nu avem posibilitățile tehnice pentru a-i ajuta. Nici nu oprim pompa de recirculare. Dacă am opri-o nu ar mai avea apă deloc.” Vor să se debranșeze Așadar nimeni nu este de vină pentru această problemă, ci doar neșansa locatarilor respectivi de a sta la… capătul coloanei. Oa-menii refuză să accepte această explicație, mai ales că, recent, au schimbat toată instalația de încălzire și apă caldă. În condițiile acestea, proprietarii sunt din ce în ce mai tentați să se debranșeze de la RADET. De altfel, la Asociația de proprietari au fost depuse deja șapte cereri de debranșare și, cu siguranță, vor mai fi și altele.