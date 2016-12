Sute de kilograme de deşeuri reciclabile, colectate la Carrefour

Sute de kilograme de deșeuri reciclabile, colectate la Carrefour

Peste 402.000 de unități de PET-uri și doze și 176.000 de kilograme de deșeuri de echipamente electrice și electronice și carton au fost colectate într-un singur an magazinele Carrefour cuprinse într-un proiect pilot de colectare inteligentă a deșeurilor.Anul trecut, în data de 5 iunie 2013, la Buzău, Carrefour a lansat, în colaborare cu Primăria Municipiului Buzău și Green Group, proiectul pilot de colectare inteligentă a deșeurilor SIGUREC 1, primul de acest tip din România. Prin intermediul SIGUREC 1 se pot colecta deșeuri constând în PET-uri, doze de aluminiu, butelii de sticlă, butelii PE, PP, Tetra Pack, folii ambalaj PE, PP, hârtie, carton și deșeuri de echipamente electrice și electronice.În paralel, Carrefour și Green Group au testat și soluția de colectare de PET-uri și doze de aluminiu în Carrefour Băneasa și Carrefour Brăila, cu ajutorul unor mașini speciale dispuse în interiorul centrelor comerciale.Prin intermediul acestor două soluții pilot, în ultimul an, au fost colectate 402.206 unități de PET-uri și doze și 176.229 kg de DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electronice) și carton.Avantajul principal al proiectelor îl constituie faptul că publicul larg a conștientizat că deșeurile sunt purtătoare de valoare, prin oferirea de vouchere valorice care pot fi folosite la cumpărături în magazinele Carrefour. Astfel, pentru fiecare PET se oferă 0,05 lei, pentru fiecare doză de aluminiu 0,03 lei, pentru fiecare butelie de sticlă 0,01 lei și o valoare variabilă per kg, pentru DEEE-uri, în funcție de tipul aparatului predat. De exemplu, pentru frigider - 0,8 lei per kg, fier de călcat 0,6 lei per kg și pentru laptop 1,5 lei per kg.„Având în vedere rezultatele foarte bune înregistrate la Buzău, Brăila și București Băneasa, dorim să extindem acest sistem și pentru celelalte hipermarketuri Carrefour din țară”, a declarat Andreea Mihai, director marketing al Carrefour România.