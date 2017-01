Sute de gravide ajung la medic în ultimele luni de sarcină

Multe femei nu ajung niciodată la medic pe perioada sarcinii. Altele sunt înregistrate în evidența unui medic ginecolog destul de târziu, deși consultul de specialitate are un rol esențial în buna dezvoltare a fătului. Potrivit dr. Loti Popescu, șeful Biroului de Promovare a Sănătății din cadrul Autorității de Sănătate Publică, în județul nostru, în primele șase luni ale acestui an, aproape 400 de femei au fost luate în evidența medicilor după luna a șasea de sarcină. De asemenea, peste 600 de femei au ajuns pentru prima oară la medic în luna a patra sau a cincea de sarcină. Riscurile pe care și le asumă o femeie care nu se prezintă la medic încă din primele săptămâni de sarcină sunt multiple. În primul rând, nu pot fi depistate la timp eventualele probleme pe care le implică sarcina, dar și malformațiile congenitale ale fătului. Gravida trebuie să-și facă setul de analize uzuale de sânge și urină, incluzând grupul sangvin și Rh-ul ambilor parteneri, VDRL și HIV. Este recomandabilă și testarea pentru hepatita B. La acestea se adaugă analize speciale al căror rol este depistarea unor infecții care pot fi responsabile de o serie de complicații ale sarcinii.