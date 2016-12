Sute de constănţeni ajung la spital muşcaţi de maidanezi. Cine este de vină?

9

a musca sau a fi muscat... asta e intrebarea

Locuiesc in cartierul Faleza Nord. Am fost fugarita de doua ori de HAITE de caini si abia am scapat de a fi muscata, o data intrand in propria scara de bloc, alta data intrand intr-una vecina, odata cu altcineva. Problematica acestei teme este deosebit de complexa. Fac parte dintr-un grup care a investigat terenul. Am fost la spital, la biobaza si la primarie. In primul rand, primaria nu da doi bani pe cetateni, ci doar pe furt. Biobaza, declarata ca ar avea o capacitate de 2000 de caini, are spatiu cat pentru MAXIM 20 si este inconjurata ea insasi de maidanezi. Hingherii, saracii, care acum vreo doi ani faceau razii dese, cel putin in FZN, nu pot sa isi faca treaba ca lumea, pentru ca se gasesc toate babele si toti mosii care efectiv iau cainii pe care ii hranesc si ii urca pe acoperis. Dovada faptului ca pe edil il doare in cot: nu exista sanctiuni pentru asta. Mai mult decat atat, se gasesc toti ecologistii ipocriti si dementi care sa complice puzzle-lul mai mult decat era deja. Sa ii vad eu ca isi arunca plozii in falcile javrelor, apoi mai stam la discutii.