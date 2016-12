Supravegherea video a salariaţilor în birouri, ilegală

1

supraveghere video

ce folos ca ii amendeaza pe angajatori ANSPDCP. ; va dau un exemplu : la Sc. Nicolae Iorga am facut petitie catre ANSPDCP. penrtru ca unul din directorii in functie la vremea respectiva a montat camere video in cancelarie , secretariat fara a respecta prevederile Legii 677/2001 ( art 32, art 4 , art 12, art 13) adica a supus la hartuire intreg personalul scolii al carui birou de lucru se regaseste in cele doua incinte; ca urmare a primit amenda (colegele hartuite au facut cheta sa plateasca amenda - adica pe intelesul cititorilor hartuitul ii plateste amenda hartuitorului -culmea inconstientei la romani -e ca si cum cineva mi-a dat in cap si eu ii platesc cautiunea si-l scot de la inchisoare ca mi-e mila de el si il rog sa-mi mai dea o lovitura in cap cand are chef si nu de oboseste) dar camerele nu le-a dat jos nici pina acum si au trecut luni bune - deci ori amenzile trebuie sa fie mai mari sa simta ori nu stiu cine mai are creier si dreptate in tara asta unde fiecare face ce vrea ca tot nu pateste nimic