Suprafaţa de spaţiu verde pe cap de locuitor este de 13 ori mai mică decât prevăd normele legale

În Constanța

Suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor este de 13 ori mai mică decât prevăd normele legale

Zi de zi suntem martorii fără putere ai distrugerii spațiilor verzi în municipiul Constanța. În locul grădinilor de lângă blocuri se fac parcări, în locul băncilor și leagănelor pentru copii se ridică blocuri cu 15 nivele, în parcuri cresc mall-uri și biserici. Constant și sigur, spațiul verde se împuținează. Dispare sub asfalt și betoane. În 2009, fiecărui constănțean îi revin mai puțin de doi metri pătrați de spațiu verde. Asta în timp ce normele europene prevăd ca, până în 2010, să dispunem de 26 metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor. Așadar, cu o lună înainte de intrarea în 2010, Constanța se „laudă” cu parcuri ciuntite, parcări improvizate, blocuri neterminate și nelocuite și 1,97 mp de spațiu verde iarbă pe locuitor. În ritmul acesta, poate doar prin 2030 să ajungem și noi la cerințele Uniunii Europene, dacă vom mai putea respira până atunci. Agenția Județeană de Protecția Mediului Constanța (APM) a monitorizat suprafețele de spații verzi amenajate de către administrațiile publice locale ale orașelor din județul nostru. „Am primit o adresă oficială de la Primăria Constanța în care se specifică faptul că suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor în municipiul Constanța este, în pre-zent, de 1,97 metri pătrați”, a decla-rat, pentru „Cuget Liber”, directorul APM, Senol Zevri. Suprafața destinată spațiului verde este de 13 ori mai mică decât cea impusă de normele Uniunii Europene. Eforie are 26 mp de spațiu verde pe cap de locuitor Potrivit statisticilor Agenției Județene de Mediu, din cele 12 orașe și municipii din județ, suprafața cea mai mică este în Constanța, urmată de Murfatlar cu 5,9 metri pătrați pe cap de locuitor, Băneasa cu 6,18 mp, Ovidiu - 8,2, Cernavodă - 9,2, Mangalia - 9,58, Medgidia - 10,48, Năvodari - 13,47, Techirghiol - 15 mp și Negru Vodă - între 14 și 16 mp. Cel mai bine se situează orașul Eforie, care are 26 de metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor, fiind de altfel și singurul oraș care întrunește deja normele europene, și Hârșova, cu 21,09 mp. „Conform normelor Uniunii Europene, media de spațiu verde pe cap de locuitor trebuie să fie, până în anul 2010 de 26 de metri pătrați, dar este puțin probabil să se poată ajunge la această cifră. Primăria Constanța are în vedere două proiecte de amenajare de spații verzi, respectiv două parcuri, unul în zona Aurel Vlaicu și unul în zona Poarta 1. Acestea au fost avizate de noi, dar nu sunt suficiente pentru a acoperi suprafața necesară”, a precizat directorul APM. Potrivit legilor în vigoare, acolo unde este spațiu verde, fie în domeniul public sau privat, este interzisă orice fel de construcție. „Dacă în certificat scrie clar că acolo este spațiu verde i s-a pus cruce investiției respective. Există însă și cazuri în care, pe hârtii o zonă nu este trecută ca și spațiu verde, deși, în realitate, la fața locului, este spațiu verde. Acolo se poate construi fără probleme, în temei legal”, a mai adăugat Senol Zevri. Distrugătorii de parcuri sunt personajele negative Acesta consideră că este necesară o reevaluare a spațiilor verzi în Constanța și realizarea unui nou Plan Urbanistic General. „Nu voi accepta construcții pe spațiu verde, cum s-a întâmplat până acum din diverse motive. Cu toate acestea, este posibil ca, în anumite cazuri de genul celor specificate mai sus, s-ar putea să nu am bază legală să refuz eliberarea avizului de mediu. Dar îmi asum acest risc, iar, pentru ca riscul să fie cât mai mic, am nevoie și de sprijinul celor direct afectați, al cetățenilor din zonele respective. Am avut cazuri când mi s-au adresat, i-am asigurat de sprijinul meu clar și hotărât, dar la întrebarea mea tranșantă dacă mă vor ajuta până la capăt, răspunsul nu a mai venit. Există această situație paradoxală în care oamenii sunt indignați de faptul că cineva a venit și le-a distrus parcul, dar, în momentul în care trebuie să se exprime public, inclusiv prin vot, cel care le-a distrus parcul devine din personaj negativ personaj pozitiv. Și atunci te întrebi dacă oare chiar merită”, a mai completat Senol Zevri.